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Vigil for George Floyd held in Lake Worth Beach

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:12s - Published
Vigil for George Floyd held in Lake Worth Beach

Vigil for George Floyd held in Lake Worth Beach

Calls for peace were heard on the streets of Lake Worth Beach after the death of George Floyd.

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RESPONDS TO THE DEATH OFGEORGE FLOYD.

WPTV NEWSCHANNEL5'S LINNIE SUPALL WAS THERE.[LINNIE OC] ITCALM HERE IN LAKE WORTH BEACHTONIGHTTO AN END& BUT MANY SAY&THEIRCRIES FOR JUSTICE WICONTINUE.

[PKG] NATS OFF TOP“I CANBREATHE" A MANAT THE FOREFRONT OFFRUSTRATION.

NATS "GEORGEFLOYD&SAY HIS NAME&.GEORGEFLOY” NATS PEOPLE ARENLISTENING& LISTEN!

SATURDAYNIGHT LAKE AVENUE IN LAKEWORTH BEACH FLOODED WITHPEOPLE CALLING FOR PEACE SOT ISTARTED SHAKING I COULDNSLEEP THAT NIGHT& THE SOUND OFSOMEONE BEGGING FOR THEIR LIFENATS I CANNATIONWIDE& OUTRAGE CONTINUESTO GRIP COMMUNITIES& WITHDEMONSTRATIONS DENOUNCING THEDEATH OF GEORGE FLOYD& A MANKILLED AT THE HANDS OF POLICEIN MINNEAPOLIS NATS NO JUSTICENO PEACE BUT THIS GROUP WASDETERMINED TO RESPONSE WITHOUTVIOLENCE& THE WALK ENDED ATTHE MARTIN LUTHER KING JUNIORMEMORIAL& [LINNIE TAG] THECROWD ALSO PAUSED FOR 8MINUTES TO REMEMBER GEORGEFLOYD& MORE DEMONSTRATIONSHAVE BEEN PLANNED ACROSS SOUTHFLORIDA THROUGHOUT THEWEEKEND.

IN LAKE WORTH BEACHLINNIE SUPALL WPTV.PRIOR TO TONIGHT'S VIGILGATHERING IN LAKE WORTHBEACH... A GROUP GATHE




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_JemappelleGigi

Gigi Kay RT @overlyxclusive: Iranian People Hold Vigil for George Floyd. The candlelight vigil was held in the Mellat Park of Mashhad. ✊🏿 https://t.… 3 minutes ago

TheExponentEGF

The Exponent EGF MN Candlelight Vigil for George Floyd held in front of EGF City Hall https://t.co/v6DE8rBH8F https://t.co/VFORm1Spm8 5 minutes ago

likinaaa

 RT @aselahcurtis: A powerful and peaceful vigil was held in Lowell tonight. Event organizers put together the event within a 24-hour period… 10 minutes ago

mustaqeemS

Mustaqeem Siddiqui RT @MayoClinic: On Saturday, May 30, Mayo Clinic will light the Plummer Building in Rochester yellow as a sign of hope for the days to come… 30 minutes ago

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