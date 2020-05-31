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Philadelphia Police Officer Struck By Car While Trying To Stop Alleged Looters, 12 Other Officers Injured

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:57s - Published
Philadelphia Police Officer Struck By Car While Trying To Stop Alleged Looters, 12 Other Officers Injured
The officer suffered a broken arm and other injuries.
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WINDOWS WERE SMASHED AT THE AT&TSTORE ON 202 IN ALLENDALE.A PHILADELPHIA POLICE OFFICER ISHIT BY A CAR WHILE TRYING TOSTOP ALLEGED LOOTERS IN OLD CITYPHILADELPHIA.THIS ALL HAPPENED AROUND 10:15LAST NIGHT.CHOPPER THREE WAS OVER THE SCENEAT 7 AND CHESTNUT STREET.POLICE SAY THE BIKE OFFICER WASTRYING TO STOP A GROUP OF PEOPLEIN A VEHICLE FROM LOOTING ANEARBY BUSINESS.WE'RE TOLD THE DRIVER RAN OVERTHE OFFICER WHILE TRYING TO GETAWAY.THAT OFFICER IS NOW IN STABLECONDITION WITH A BROKEN ARM ANDOTHER INJURIES.SO FAR NO ARREST HAS BEEN MADE.13 PHILADELPHIA POLICEOFFICERS WERE INJURED DURING THEPROTESTS YESTERDAY.SEVEN OFFICERS HAVE CHEMICALBURNS TO THE FACE, FOUR OF THEOFFICERS HAVE INJURIES TO THEIREXTREMITIES, AND TWO HAVE HEADINJURIES.AS FOR ARRESTS, 52 PEOPLE WEREARRESTED FOR BREAKING THECURFEW, 43 FOR LOOTING ORBURGLARY, NINE FOR CITATIONS AND




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HH RT @RichardMHeim: @MrAndyNgo The Driver who struck a Philadelphia Police officer earlier had Michigan plates 6 minutes ago

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Chadwick Redmayne @MrAndyNgo The Driver who struck a Philadelphia Police officer earlier had Michigan plates 5 hours ago

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Antonio Hewlett Police: Officer struck by vehicle in Center City, driver sought | FOX 29 News Philadelphia https://t.co/knJpbXnMMb 7 hours ago

shxxn7

shxxn7 @LeAmateurAuteur Salt Lake City - police injured after being struck in head with baseball bat Philadelphia - at le… https://t.co/MURIr0w64O 8 hours ago

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Blake 🧢Jews For Andrew Yang BREAKING: A Philadelphia Police officer who was struck by a car has been diagnosed with a broken arm. #Philly 10 hours ago


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