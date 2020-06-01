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President Trump says he will deploy U.S. military to help with riots

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
President Trump says he will deploy U.S. military to help with riots

President Trump says he will deploy U.S. military to help with riots

President Trump is threatening to use military police to curb violence and looting across the country.

The president made the remarks as peaceful protests were met with tear gas just blocks away.

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THREATENING TO USE MILITARYPOLICE - TO CURB VIOLENCE ANDLOOTING AROUND THE COUNTRY.TRUMP: IF A CITY OR STATEREFUSES TO TAKE THE ACTIONSTHAT ARE NECESSARY TO DEFENDTHE LIFE AND PROPERTY OF THEIRRESIDENTS, THEN I WILL DEPLOYTHE UNITED STATES MILITARY ANDQUICKLY SOLVE THE PROBLEM FORTHEM,"THE PRESIDENT MAKING THEREMARKS IN THE WHITE HOUSE ROSEGARDEN - ASPEACEFUL PROTESTERS WERE METWITH TEAR GAS BY MILTARY POLICEJUST BLOCKS AWAY.AFTERWARDS THE PRESIDENT WALKEDTO SAINT JOHNS CHURCH TO POSEFOR A PICTURE WHILE HOLDING ABIBLE.AND GOVERNOR STEVE SISOLAK SAYS



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