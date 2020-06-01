President Trump says he will deploy U.S. military to help with riots

THREATENING TO USE MILITARYPOLICE - TO CURB VIOLENCE ANDLOOTING AROUND THE COUNTRY.TRUMP: IF A CITY OR STATEREFUSES TO TAKE THE ACTIONSTHAT ARE NECESSARY TO DEFENDTHE LIFE AND PROPERTY OF THEIRRESIDENTS, THEN I WILL DEPLOYTHE UNITED STATES MILITARY ANDQUICKLY SOLVE THE PROBLEM FORTHEM,"THE PRESIDENT MAKING THEREMARKS IN THE WHITE HOUSE ROSEGARDEN - ASPEACEFUL PROTESTERS WERE METWITH TEAR GAS BY MILTARY POLICEJUST BLOCKS AWAY.AFTERWARDS THE PRESIDENT WALKEDTO SAINT JOHNS CHURCH TO POSEFOR A PICTURE WHILE HOLDING ABIBLE.AND GOVERNOR STEVE SISOLAK SAYS