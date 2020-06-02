Joe Biden, Donald Trump Win Pennsylvania Primaries

DOVER WERE DAMAGED BY LOOTINGOVER THE WEEKEND.A CURFEW IN DOVER REMAINS INEFFECT UNTIL FURTHER NOTICE.♪♪AMID THE UNREST AND THEPANDEMIC, THERE WAS AN ELECTION.JOE BIDEN IS CLOSER TO SECURINGTHE DELEGATES NEEDED TO WIN THEDEMOCRATIC PRESIDENTIALNOMINATION.BIDEN WON THE PENNSYLVANIAPRIMARY TONIGHT.HE EASILY DEFEATED VERMONTSENATOR BERNIE SANDERS.ON THE REPUBLICAN SIDE,PRESIDENT TRUMP RAN VIRTUALLYUNOPPOSED.SIX STATES AND THE DISTRICT OFCOLUMBIA ALSO HELD CONTESTS.IN BUCKS COUNTY REPUBLICANCONGRESSMAN BRIAN FITZPATRICKSTOPPED A PRIMARY CHALLENGE FROMBUSINESSMAN ANDY MEEHAN.FITZPATRICK WILL FACE DEMOCRATCHRISTINA FA FELL 0 IN NOVEMBER.FANELLO IS A FORMER COUNTY