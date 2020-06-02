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Protesters clash with police after peaceful protest in Brockton

Video Credit: WCVB - Duration: 01:11s - Published
Protesters clash with police after peaceful protest in Brockton
Protesters clashed with police in Brockton after a peaceful protest.
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IS LIVE IN BROCKTON WITH THEOVERNIGHT EVELOPMENTS.TED: GOOD.CREWS HAVE STARTED TO ARRIVE ATTHIS DUNKIN DONUTS ON MONTELLOSTREET.NOTHING LIKE THE MESS WE SAW INBOSTON MONDAY NIGHT.POLICE SET OFF TEARGAS TRYING TOFORCE PEOPLE BACK AFTER THEY SAYROCKS AND BOTTLES WERE THROWN ATOFFICERS.ONE STATE TROOPER AND SEVERALBROCKTON OFFICERS SUFFERED MINORINJURIESTHIS ALL STARTED AFTER APEACEFUL RALLY AT THE WESTMIDDLE SCHOOL WHERE THOSEGATHERED CALLED FOR AN END TORACIAL INJUSTICE IN THE WAKE OFTHE KILLING OF GEORGE FLOYD INMINNEAPOLIS.AFTER THAT RALLY, SOMEPROTESTERS MARCHED TOWARDSTHIS AREA DOWNTOWN.ONE MAN WE SPOKE TO SAID,DESPITE THE ESCALATION THATFOLLOWED, EVERYONE HAD ONE GOAL.



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Phil Barratta RT @TXTrumpette89: Meanwhile in PARIS...protesters clash with police over George Floyd death... Setting fires in the middle of the street.… 23 minutes ago

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IOS IT ANALÒG 阿古斯湖 RT @501Awani: Protesters clash with police in New York City in latest demonstrations #AWANInews #AWANIpagi https://t.co/2I51Ys6ejI https:… 36 minutes ago

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Lola Netty Meanwhile in PARIS...protesters clash with police over George Floyd death... Setting fires in the middle of the st… https://t.co/8srjFmuYHL 43 minutes ago


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