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Philadelphia Health Care Workers Join In George Floyd Protests

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:29s - Published
Philadelphia Health Care Workers Join In George Floyd Protests
Organizers say racism is a public health crisis.
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HOUSTON FOR A FINAL FAREWELL.SKYLER HENRY.FEDERAL WORKERS SAY THEYWANTED TO RECOGNIZE RACISM ASA PUBLIC HEALTH CRISIS.DOCTORS NURSES AND STAFF FROMCITY HOSPITALS GATHERED THISAFTERNOON AT FRANKLIN FIELDWHERE THEY TOOK A KNEE INMEMORY OF MR. GEORGE FLOYD.HUNDREDS OF WORKERS THENWALKED TO PHILADELPHIA CITYHALL WHERE AGAIN THEY TOOK AKNEE FOR EIGHT MINUTES AND 46SECONDS.WE'RE TOLD THIS CROWDREPRESENTED STAFF FROM



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Language Today RT @pugsrmypatronus: @laurenthehough @SteamLaundry Philadelphia has one as well! https://t.co/TMH7xLoDRn 9 hours ago

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Wendy🆘️ Philly health care workers join 'White Coats for Black Lives' demonstration | PhillyVoice https://t.co/N8lsME6b7C 1 day ago

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