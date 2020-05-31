Philadelphia Health Care Workers Join In George Floyd Protests

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HOUSTON FOR A FINAL FAREWELL.SKYLER HENRY.FEDERAL WORKERS SAY THEYWANTED TO RECOGNIZE RACISM ASA PUBLIC HEALTH CRISIS.DOCTORS NURSES AND STAFF FROMCITY HOSPITALS GATHERED THISAFTERNOON AT FRANKLIN FIELDWHERE THEY TOOK A KNEE INMEMORY OF MR. GEORGE FLOYD.HUNDREDS OF WORKERS THENWALKED TO PHILADELPHIA CITYHALL WHERE AGAIN THEY TOOK AKNEE FOR EIGHT MINUTES AND 46SECONDS.WE'RE TOLD THIS CROWDREPRESENTED STAFF FROM
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