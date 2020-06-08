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Nevada's primary election is tomorrow

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:09s - Published
Nevada's primary election is tomorrow

Nevada's primary election is tomorrow

We are less than 24 hours away from the primary election that will shape Nevada's future.

This year, the entire voting process will be different.

13 Action News Reporter Sean Delancey reports.

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THIS YEAR, THE ENTIRE VOTINGPROCESS WILL BE VERY DIFFERENT.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE AT THE CLARKCOUNTY ELECTION DEPARTMENT WITHEVERYTHING YOU NEED - - BEFOREYOU CAST YOUR VOTE.SEAN?ROSS - - THE FIRST THING YOUNEED IS RIGHT HERE.YOUR MAIL IN BALLOT.THIS IS THE FIRST TIME IN STATEHISTORY THAT THIS IS THE ONLYWAY YOU WILL BE ABLE TOPARTICIPATE IN THE DEMOCRATICPROCESS - THANKS TO THECORONAVIRUS.ELECTION OFFICIALS SAY MORETHAN 200 THOUSAND PEOPLE HAVEALREADY CAST THEIR BALLOT HEREIN CLARK COUNNTY IN THISPRIMARY ELECTION - - HEADINGINTO TOMORROW'S ELECTION DAY.IF YOU WANT TO JOIN THEM -THERE'S A COUPLE OF WAYS TO DOIT.THE FIRST IS TO TO FILL OUTYOUR BALLOT - PUT IT IN THEENVELOPE THAT CAME WITH IT - -AND POP IT IN THE MAIL BOX.OFFICIALS ACTUALLY PREFER YOUDO IT THAT WAY - - BUT IF YOUWANT TO - - YOU CAN DROP IT OFFAT ONE OF DOZENS OF BALLOTCOLLECTION CENTERS AROUND THEVALLEY.IN A TIME OF GREAT TURMOIL INTHIS COUNTRY - - THIS COULD BEA CRITICAL TIME TO VOTE.VOTING ADVOCATE WILL PREGMANSAYS VOTING IN STATE AND LOCALELECTIONS IS VERY IMPORTANT -BECAUSE THAT DECIDES WHO RUNSLEVEL ARE GOING TO MAKEDECISIONS THAT IMPACT YOU EVERYSINGLE DAY.WHOEVER THE PRESIDENT IS ISIMPORTANT, BUT IT'S NOTNECESSARILY GOING TO AFFECT SAYSERVICES THAT ARE AVAILABLE INYOUR NEIGHBORHOOD."ALL OF THE COLLECTION CENTERSAROUND THE VALLEY WILL BE OPENFROM SEVEN IN THE MORNING - -TO SEVEN AT NIGHT.SEVEN IN THE MORNING - - TOSEVEN AT NIGHT.OFFICIALS WILL BE COUNTINGBALLOTS AND RELEASING EARLYRESULTS TOMORROW RELEASINGEARLY RESULTS TOMORROW EVENING- - BUT DON'T EXPECT ANOFFICIAL RESULT FOR AT LEAST AWEEK.ANY BALLOT THAT IS POSTMARKEDON THE NINTH - - AND RECEIVEDBY THE 16TH COUNTS - AND THEYWILL HAVE TO PROCESS THOSE ASTHIS AFTERNOON---THE D-M- V ISSET TO ANNOUNCE A REOPENINGDATE.THE DEPARTMENT WILL ALSODISCUSS THEIR THREE





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❄️🕊️ Sasha C. Airesse 🕊️❄️ RT @8NewsNow: POLL: Tomorrow, June 9th, is Election Day, do you plan to vote in the Nevada Primary? Vote and comment below. 21 minutes ago

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Vegas Politics Tomorrow, June 9th, is Election Day, do you plan to vote in the Nevada Primary? Vote and comment below.… https://t.co/Jcb6eIqtGy 51 minutes ago

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Sonya Knight Primary Election Day for West Virginia, Georgia, North Dakota, Nevada, & South Carolina is TOMORROW! #showup… https://t.co/HhxqwwxuDJ 1 hour ago

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Stacie Wilke RT @BitterWaterBlue: Northern Nevada! Tomorrow is primary election day, and your last chance to mail in your ballot! @CBD_Action_Fund has e… 3 hours ago

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Global News Report RT @nvdnp: Tomorrow, June 9th, is the Primary Election here in Nevada! 🗳️✅ In 1896, The Silver State published voting tips for its readers… 3 hours ago

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Nevada Digital Newspaper Project Tomorrow, June 9th, is the Primary Election here in Nevada! 🗳️✅ In 1896, The Silver State published voting tips fo… https://t.co/I4oz2VJZiG 3 hours ago


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