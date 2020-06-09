Amazon won't give police facial recognition software

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TECHNOLOGY TO POLICE.THE DECISION IS SET TOLAST A YEAR.AMAZON SAYS IT WANTS TO GIVECONGRESS TIME TO "IMPLEMENTAPPROPRIATE RULES" FORPOLICE-USE OF THE TECHNOLOGY.THE "RING" DOORBELL CAMERA HASBEEN SHOWN TO MORE FREQUENTLYMISIDENTIFY PEOPLE OF COLOR--AMAZON C-E-O JEFF BEZOS SAID ONINSTAGRAM HE IS "HAPPY TO LOSE"CUSTOMERS WHO OPPOSE BLACKLIVES MATTER.NASCAR HAS ANNOUNCED IT ISBANNING CONFEDERATE FLAGS AT
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