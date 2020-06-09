Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Amazon won't give police facial recognition software
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:27s - Published
Amazon won't give police facial recognition software

Amazon won't give police facial recognition software

Amazon will no longer provide "ring" facial recognition technology to police.

The decision is set to last 1 year.

Amazon says it wants to give Congress time to implement appropriate rules.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

TECHNOLOGY TO POLICE.THE DECISION IS SET TOLAST A YEAR.AMAZON SAYS IT WANTS TO GIVECONGRESS TIME TO "IMPLEMENTAPPROPRIATE RULES" FORPOLICE-USE OF THE TECHNOLOGY.THE "RING" DOORBELL CAMERA HASBEEN SHOWN TO MORE FREQUENTLYMISIDENTIFY PEOPLE OF COLOR--AMAZON C-E-O JEFF BEZOS SAID ONINSTAGRAM HE IS "HAPPY TO LOSE"CUSTOMERS WHO OPPOSE BLACKLIVES MATTER.NASCAR HAS ANNOUNCED IT ISBANNING CONFEDERATE FLAGS AT



Related news from verified sources

News Brief: Biden And Trump Campaign, Amazon Face Recognition Software, Optional SATs

Biden and Trump are back on the campaign trail. Amazon will no longer let police use its facial...
NPR - Published

A Case for Banning Facial Recognition

A Google research scientist explains why she thinks the police shouldn’t use facial recognition...
NYTimes.com - Published Also reported by •Reuters IndiaDeutsche WelleWebProNewsReuters


10 things in tech you need to know today

10 things in tech you need to know today Good morning! This is the tech news you need to know this Thursday. 1. * Amazon announced it's...
Business Insider - Published



Tweets about this


Related videos from verified sources

Amazon halts police use of its facial recognition technology [Video]

Amazon halts police use of its facial recognition technology

Amazon announced that it will ban police use of the company's facial recognition tool Rekognition for a year, in a blogpost dated Wednesday.

Credit: Reuters - 3D Animations (Next Me     Duration: 01:12Published
Amazon Halts Police Use of Its Facial Recognition Technology [Video]

Amazon Halts Police Use of Its Facial Recognition Technology

SEATTLE — Amazon announced that it will ban police use of the company's facial recognition tool Rekognition for a year, in a blogpost dated Wednesday. Earlier this year, an Amazon executive told..

Credit: TomoNews US     Duration: 01:49Published
Amazon pauses police use of facial recognition [Video]

Amazon pauses police use of facial recognition

Amazon.com Inc on Wednesday said it was implementing a one-year moratorium on police use of its facial recognition software, reversing its long-time support of selling the technology to law..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:01Published