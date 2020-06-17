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Juneteenth flag at state Capitol for first time
Video Credit: WISN - Duration: 00:46s - Published
Juneteenth flag at state Capitol for first time

Juneteenth flag at state Capitol for first time

For the first time in Wisconsin history the Juneteenth flag flew at the state Capitol.

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GUIDANCE.COMING UP NEXT, HISTORY AT THESTATE CAPITOL.Adrienne: A FIRST AT THE STATECAPITOL, THE GOVERNOR DECIDED TOFLY THE JUNETEENTH FLAG, FRIDAY.HERE’S A LOOK AT IT.JUNE 19, 1865 MARKS THE DAYSLAVES IN GALVESTON, TEXASLEARNED ABOUT THE END TOSLAVERY.THE NEWS CAME TWO AND A HALFYEARS AFTER PRESIDENT LINCOLNISSUED THE EMANCIPATIONPROCLAMATION.WISCONSIN’S FIRST BLACKLIEUTENANT GOVERNOR, MANDELABARNES SAID THIS YEAR,"JUNETEENTH HAS PARTICULARSIGNIFICANCE AS WE FINDOURSELVES IN THE MIDST OF AMOVEMENT FOR RACIAL JUSTICE ANDAN END TO SYSTEMIC R





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JenniferHaluska

Jen Haluska RT @GovEvers: Today we celebrate #Juneteenth, one of the oldest annual commemorations of the end of slavery in the U.S. This year we celebr… 26 minutes ago

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Kris Eckles RT @UWMadison: UW-Madison today honors and celebrates Juneteenth, the day the last group of enslaved Black Americans were made aware of the… 46 minutes ago

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Stephen's Spot On Wordpress RT @GovEvers: Today @LGMandelaBarnes and I announced the Juneteenth Flag will fly over the State Capitol building for the first time in Wis… 8 hours ago

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Nurses’ Nurse RT @LGMandelaBarnes: As the #Juneteenth Flag flies above the State Capitol today for the first time in state history, we must remember that… 17 hours ago

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Mrs. Lori Connectizuela @LGSusanB @GovNedLamont @RepBMcGee @RepNolanCT39th @ct_state You’re disgusting keep the @DNC #ActBlue #BLM Flag off… https://t.co/5irwlYNcAh 19 hours ago

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Chris Jones @gopTODD Not every year. Wouldn’t it be something if the state flew a Black Lives Matter flag at the state Capitol on Juneteenth!? 20 hours ago

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Marcus Aarsvold RT @Karley_Marotta: U.S. Army Staff Sergeant Terra Allen sang beautifully as the Juneteenth flag raised over the Wisconsin State Capitol fo… 22 hours ago

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🅱️lock 2️⃣1️⃣ RT @CoachKhalif: Juneteenth flag raised over the State Capitol says voices are being heard. Measurable actions are signs of listening. #J… 23 hours ago


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