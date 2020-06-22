Nascar: Noose found in Bubba Wallace's garage

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OVERNIGHT.THE DRIVER-- BUBBA WALLACE ISNASCAR'S ONLY BLACK DRIVER.NASCAR SAID IN A STATEMENT -THEY ARE ANGRY AND OUTRAGED -AND HAVE LAUNCHED ANINVESTIGATION.WALLACE SAYS - THIS SERVES ASREMINDER OF HOW MUCH FURTHER WEHAVE TO GO--- BUT HE WONT BACKDOWN AND WILL CONTINUE TO STANDFOR WHAT HE BELIEVES IN.THIS COMES LESS THAN TWO WEEKSAFTER NASCAR BANNED CONFEDERATEFLAGS FROM ITS EVENTS.HOWEVER SOME STILL WAVED THEFLAG OUTSIDE THE SUPERSPEEDWAYON SUNDAY.THREE MONTHS AFTER BREONNATAYLOR WAS SHOT INSIDE HER OWN
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