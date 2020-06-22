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Nascar: Noose found in Bubba Wallace's garage
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:34s - Published
Nascar: Noose found in Bubba Wallace's garage

Nascar: Noose found in Bubba Wallace's garage

A noose was found in a garage at the Talladega super-speedway overnight.

The garage belonged to Bubba Wallace, Nascar's only black driver.

Nascar said they are outraged and launching an investigation.

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OVERNIGHT.THE DRIVER-- BUBBA WALLACE ISNASCAR'S ONLY BLACK DRIVER.NASCAR SAID IN A STATEMENT -THEY ARE ANGRY AND OUTRAGED -AND HAVE LAUNCHED ANINVESTIGATION.WALLACE SAYS - THIS SERVES ASREMINDER OF HOW MUCH FURTHER WEHAVE TO GO--- BUT HE WONT BACKDOWN AND WILL CONTINUE TO STANDFOR WHAT HE BELIEVES IN.THIS COMES LESS THAN TWO WEEKSAFTER NASCAR BANNED CONFEDERATEFLAGS FROM ITS EVENTS.HOWEVER SOME STILL WAVED THEFLAG OUTSIDE THE SUPERSPEEDWAYON SUNDAY.THREE MONTHS AFTER BREONNATAYLOR WAS SHOT INSIDE HER OWN



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justadad21

Just~a~Dad 🇺🇸✝️🇮🇱⭐️⭐️⭐️ RT @catturd2: NASCAR: Noose Found in Black Driver Bubba Wallace’s Garage Stall at Talladega. Does anyone else not believe this for a seco… 2 seconds ago

zayanthony1

Ed RT @BleacherReport: A noose was found hanging in the garage stall of driver Bubba Wallace, NASCAR announced Sunday Wallace released a stat… 2 seconds ago

freep

Detroit Free Press Noose found in garage stall of Bubba Wallace at Talladega Superspeedway https://t.co/svBVhMOuSQ 8 seconds ago

madandmatt

Dorothy Gale🌊🌊🇺🇸🇺🇸🇺🇸🌊🌊 RT @bamableu: A noose was found in the garage of NASCAR’s only black top-tier driver, Bubba Wallace. 8 seconds ago

cattarevalo

✨cat✨ RT @ajplus: A noose was found in the garage stall of NASCAR's only active Black driver, Bubba Wallace, after he successfully campaigned for… 9 seconds ago

RackleRacks

RackleRacks RT @MartySmithESPN: NASCAR statement: A noose was found in Bubba Wallace’s garage stall today at Talladega. NASCAR is investigating. https:… 11 seconds ago

Weirdo_xx

Velma✨✨ RT @ZekeJMiller: TALLADEGA, Ala. (AP) — NASCAR says a noose was found in Black driver Bubba Wallace's garage stall at Talladega Superspeedw… 11 seconds ago

Allen_TheAlpha

Allen Ellis RT @bobpockrass: Additional news on the noose found in Bubba Wallace's garage stall Sunday: --Bubba Wallace did not see the noose. --Tallad… 12 seconds ago


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