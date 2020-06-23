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Vice President Mike Pence visits Milwaukee
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 02:24s - Published
Vice President Mike Pence visits Milwaukee

Vice President Mike Pence visits Milwaukee

Vice President Mike Pence and Education Secretary Betsy DeVos will visit Waukesha STEM Academy to participate in a school choice roundtable.

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VICE PRESIDENT MIKE PENCETOUCHING DOWN IN MILWAUKEE --GREETED BY CONGRESSMAN GLENNGROTHMAN -- WAUKESHA COUNTYEXECUTIVE PAUL FARROW ANDOTHER LOCAL LEADERS.THE VICE PRESIDENT IS VISITINGTHIS CRUCIAL POLITICALSTATE... TO KICK OFF HIS"FAITH IN AMERICA" TOUR.

HEJUST WRAPPED UP HIS STOP INWAUKESHA -- AND NOW IS ON HISWAY TO PEWAUKEE, WE HAVE TEAMCOVERAGE -- AND BEGIN WITHRYAN JENKINS LIVE AT WAUKESHASTEM ACADEMY WHERE THE VICEPRESIDENT STARTED HIS DAY.THE CONVERSATION JUST WRAPPEDUP HERE MOMENTS AGO ... ITLASTED ABOUT AN HOUR.THE VICE PRESIDENT WAS JOINEDBY EDUCATION SECRETARY BETSYDEVOS AND ASSISTANT TO THEPRESIDENT KELLYANNE CONWAY ...ALONG WITH SEVERAL OTHERCOMMUNITY LEADERS INCLUDINGTHE SUPERINTENDENT OF WAUKESHASCHOOL DISTRICT.TODAY - THEVICE PRESIDENT HEARD FROMPARENTS, EDUCATORS ANDCOMMUNITY ORGANIZERS ABOUT WHYSCHOOL CHOICE WORKS INWISCONSIN.SPECIFICALLY - THOSEPARTICIPATING IN TODAY'SDISCUSSION HIGHLIGHTED THEWAYS THE COVID-19 PANDEMIC HASRE-AFFIRMED A NEED FOR SCHOOLCHOICE IN WISCONSIN ANDNATIONWIDE- SAYING IN THE PASTFEW MONTHS, THE PANDEMIC HASTAUGHT PARENTS THAT NOT ALLCHILDREN LEARN THE SAME, ANDDIFFERENT STUDENTS NEEDDIFFERENT OPPORTUNITIES TOSUCCEED.THE VICE PRESIDENTSAID SCHOOL CHOICE IS ABOUTEMPOWERING PARENTS TO EXPANDOPPORTUNITY FOR THEIRCHILDREN.11:07 VP PENCE "Every parentshould be able to choose wheretheir child goes to schoolregardless of their zip code ..(BUTTED TO)11:10 Betsy DeVos -This has presented us anopportunity to continue torethink what a k-12 educationcan look like.PROTESTERS OUTSIDE CONTINUE TOSEE SCHOOL CHOICE AS A THREATTO FUNDING FOR PUBLIC SCHOOLSAND TELL ME THEY'RE UPSET TOSEE THE VICE PRESIDENT USING APUBLIC SCHOOL HERE AS ACAMPAIGN STOP TODAY.LIVE INWAUKESHA, RYAN JENKINS, TMJ-4NEWS





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Dustin Hapli Vice President Mike Pence and Wife Voted by Mail in April Using Old Indiana Address https://t.co/gBzej3klU0 35 seconds ago

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MazloumAbdiFan RT @MazloumAbdi: Turkey continues to violate international law and the 17Oct and 22Oct agreements that were sponsored by US Vice President… 1 minute ago

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Louis Werdebach @Mike_Pence @WhiteHouse With respect to the Office, please drop the “let’s be clear” line Mr. Vice President. The i… https://t.co/4nmShRSJ7D 2 minutes ago

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💙𝓑𝓻𝓲𝓽𝓹🎯𝓹𝓽𝓪𝓻𝓽𝓼💙🌊 RT @MikeOkuda: Mike Pence votes by mail. He’s done it for years. He just doesn’t want you to do it because, to be honest, he just doesn’t t… 2 minutes ago

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Rebecca Fernandes RT @shannonrwatts: Vice President Mike Pence and his wife, Karen Pence, reportedly voted by mail in Indiana’s June primary election using a… 4 minutes ago

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cyndii RT @briantylercohen: BREAKING: VP Mike Pence and his wife both voted by mail in the Indiana GOP primary in April. On a morning where Trump… 5 minutes ago

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Casey RT @KDKA: VP IN OHIO: Vice President Mike Pence will be in Ohio tomorrow to visit the Lordstown Motor Corp. plant to see the unveiling of a… 6 minutes ago

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faith RT @TeamTrump: Vice President @Mike_Pence announces $5 BILLION in education freedom scholarships! President @realDonaldTrump is promoting… 7 minutes ago


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