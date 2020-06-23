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Roger Stone prosecutor set to testify
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
Roger Stone prosecutor set to testify

Roger Stone prosecutor set to testify

The justice department is under fire, accused of giving a more lenient sentence to Roger Stone.

Stone is President Trump's longtime friend who was convicted of lying to Congress.

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ACCUSED OF GIVING A MORELENIENT SENTENCE TO ROGERSTONE.HE'S PRESIDENT TRUMP'S LONGTIMEFRIEND WHO WAS CONVICTED OFLYING TO CONGRESSTODAY -- AARON ZELINKSY, APROSECUTOR WHO WORKED ON THESTONE CASE - WILL TESIFYBEFORE CONGRESS.HE CLAIMS THE ACTING U-SATTORNEY FOR THE DISTRICT OFCOLUMBIA -- WAS RECEIVINGPRESSURE FROM THE DEPARTMENT OFJUSTICE TO CUT STONE A BREAK.ZELINSKY AND HIS TEAM -RECOMMENDED STONE RECEIVEBETWEEN SEVEN AND NINE YEARS INPRISON -- BUT WAS ULTIMATELYSENTENCED TO 3 YEARS.THE JUSTICE DEPARTMENT ISSUED ASTATEMENT SAYING - ZELINKSY'SALLEGATIONS ARE HEARSAY AND NOTFIRST HAND KNOWLEDGE.PRICES SECRET-VA VICTORY FOR THE TRUMP



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Trump's relationship with Roger Stone influenced lenient prison sentence, says prosecutor

Justice Department whistleblower expected to make the case to Congress on Wednesday
Independent - Published



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michalms RT @CNBCPolitics: Ex-Roger Stone prosecutor Aaron Zelinsky will testify before the Democrat-led House Judiciary Committee today in a hearin… 15 seconds ago

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Marie Monti Moreno RT @hugolowell: House Judiciary will hear from top Justice Dept officials at 12p today. Former Mueller prosecutor involved in Roger Stone c… 44 seconds ago

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Chris Coon liberal political privilege at work . Prosecutor to testify Roger Stone case was handled in 'unprecedented way,' ba… https://t.co/UmS0fjy0Ht 2 minutes ago

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Will Smirk 4 Food #DemCastNE Bill Barr Ratf*cked The Ratf*cker's Case, Roger Stone Prosecutor Will Testify https://t.co/HZlwYohys7 9 minutes ago


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