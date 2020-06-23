Roger Stone prosecutor set to testify

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ACCUSED OF GIVING A MORELENIENT SENTENCE TO ROGERSTONE.HE'S PRESIDENT TRUMP'S LONGTIMEFRIEND WHO WAS CONVICTED OFLYING TO CONGRESSTODAY -- AARON ZELINKSY, APROSECUTOR WHO WORKED ON THESTONE CASE - WILL TESIFYBEFORE CONGRESS.HE CLAIMS THE ACTING U-SATTORNEY FOR THE DISTRICT OFCOLUMBIA -- WAS RECEIVINGPRESSURE FROM THE DEPARTMENT OFJUSTICE TO CUT STONE A BREAK.ZELINSKY AND HIS TEAM -RECOMMENDED STONE RECEIVEBETWEEN SEVEN AND NINE YEARS INPRISON -- BUT WAS ULTIMATELYSENTENCED TO 3 YEARS.THE JUSTICE DEPARTMENT ISSUED ASTATEMENT SAYING - ZELINKSY'SALLEGATIONS ARE HEARSAY AND NOTFIRST HAND KNOWLEDGE.PRICES SECRET-VA VICTORY FOR THE TRUMP
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