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Black Lives Matter and Pride March
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:34s - Published
Black Lives Matter and Pride March
Black Lives Matter and Pride March held today in Las Vegas.
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TOMORROW MARKS 51 YEARS SINCEBLACK TRANSGENDER WOMEN KICKEDOFF THE MOVEMENT IN NEW YORK.THAT WAS IN RESPONSE TO APOLICE RAID.THE STONEWALL RIOTS SERVED AS ACATALYST FOR THE GAY RIGHTSMOVEMENT IN THE UNITED STATESAND AROUND THE WORLD.TODAY'S SILENT MARCH TOOK PLACEDOWNTOWN.STARTING AT THE CLARK COUNTYGOVERNMENT CENTER THEN MARCHINGTO THE LAS VEGAS CITY HALL.PEOPLE WERE ASKED TO WEAR REDTO REPRESENT BLOODSHED CAUSEDBY POLICE BRUTALITY.THE DEATH OF G



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dimegiulis

jala la palanca kronk RT @maixleal: Anyway es pride month y black trans lives matter every fucking day. 39 seconds ago

Edriconis

E. Lupus 🦇 🇵🇷 RT @zachcampbel: I rise like the Gay Phoenix I was born to be 🌈✊🏾 Happy Pride month! ALL BLACK LIVES MATTER!! https://t.co/GOYdFwZydb 2 minutes ago

BlancaEsplugues

Blanca Esplugues RT @ModelsFacts: Jari Jones is an American actress part of the 9-model lineup for Calvin Klein's 2020 Pride Campaign. She's black, plus-siz… 2 minutes ago

silungs_

𝑹𝒐𝒔𝒊𝒆🍒 RT @sharonsoper1: Black Trans Lives Matter: Thousands of activists march through London in place of Pride celebrations https://t.co/Pe8airo… 4 minutes ago

MSjrohr

MyOhMy_SJRohr 🌈✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 Happy Pride Weekend, Everyone - although it's not quite how it should be, I'm glad it is what it is. Allies and mem… https://t.co/KJWeSPI0Jc 5 minutes ago

VnIvan

Captain_Iv4n RT @jacquicollins_: it is still pride month Black lives still matter you still need to wear a mask trans lives still matter people still… 7 minutes ago

craigston51

Jim Barrowman RT @aidansmith07: "I can't live my life any longer without standing up against what I know is wrong and unjust" - the message sent to Scott… 8 minutes ago

Third_OlsenTwin

💕🐁 ɪ ɴᴇᴇᴅ ᴛʜᴇʀᴀᴘʏ 💕🐁 RT @jasebyjason: The black trans lives matter marches across london today are far closer to the original inception of pride, than the rainb… 8 minutes ago


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