Black Lives Matter and Pride March

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TOMORROW MARKS 51 YEARS SINCEBLACK TRANSGENDER WOMEN KICKEDOFF THE MOVEMENT IN NEW YORK.THAT WAS IN RESPONSE TO APOLICE RAID.THE STONEWALL RIOTS SERVED AS ACATALYST FOR THE GAY RIGHTSMOVEMENT IN THE UNITED STATESAND AROUND THE WORLD.TODAY'S SILENT MARCH TOOK PLACEDOWNTOWN.STARTING AT THE CLARK COUNTYGOVERNMENT CENTER THEN MARCHINGTO THE LAS VEGAS CITY HALL.PEOPLE WERE ASKED TO WEAR REDTO REPRESENT BLOODSHED CAUSEDBY POLICE BRUTALITY.THE DEATH OF G
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