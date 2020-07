Temperaturas aumentan hacia fin de semana Video Credit: KHSL - Published 1 day ago Temperaturas aumentan hacia fin de semana Sistema de alta presión se desplazara hacia el sureste y traerá algunos tormentas eléctricas para las montañas, sur de la interestatal I-80. Este patrón continuara hacia este fin de semana con condiciones secas para el resto de nosotros. 0

shares ShareTweetSavePostSend Tuvimos temperaturas un debajo de lo normal pero aun estaremos en los 90's. Para las zonas montañosas continuamos viendo algunas tormentas eéctricas por encima de los sierras. Tenemos una brisa llegando desde el delta lo que mantiene las temperaturas fluctuando. Tenemos un sistema de baja presón que nos trajo temperaturas ás frescas. Este sistema se desplazara gradualmente hacia el sureste traeá algunos tormentas eéctricas para las montañas, sur de la interestatal i-80. Este patón continuara hacia este fin de semana con condiciones secas para el resto de





