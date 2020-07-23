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Governor Cuomo on Toronto Blue Jays playing in Buffalo
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:48s - Published
Governor Cuomo on Toronto Blue Jays playing in Buffalo

Governor Cuomo on Toronto Blue Jays playing in Buffalo

On Friday, Governor Cuomo said "it's not done yet," but New York is still pursuing to have the Blue Jays play in Buffalo.

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POSSIBLE CLAIMS FOR THAT.ON A LIGHTER NOTE, I SPOKE TOTHE COMMISSIONER OF BASEBALLTHIS MORNING BECAUSE WE NEVERGIVE UP NEW YORK.NNEVER GIVE UP, NEVER GIVE UP.QUOTE ATTRIBUTED TO WINSTONCHURCHILL.I DON'T BELIEVE HE REALLY SAIDIT BUT THE QUOTE I ATTRIBUTEDTO WINSTON CHURCHILL.THAT IS GOOD ENOUGH.THE TORONTO BLUE JAYS, WE ARESTILL PURSUING TO PLAY INBUFFALO.IT'S NOT DONE YET.BUT I HAD A GOOD CONVERSATIONWITH THE COMMISSIONER THISMORNING.FINGERS CROSSED.FINGE CROSSED.MAYBE WE GET THE TORONTO BLUEJAYS IN BUFFALO AFTER ALL.




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