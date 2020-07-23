Governor Cuomo on Toronto Blue Jays playing in Buffalo

POSSIBLE CLAIMS FOR THAT.ON A LIGHTER NOTE, I SPOKE TOTHE COMMISSIONER OF BASEBALLTHIS MORNING BECAUSE WE NEVERGIVE UP NEW YORK.NNEVER GIVE UP, NEVER GIVE UP.QUOTE ATTRIBUTED TO WINSTONCHURCHILL.I DON'T BELIEVE HE REALLY SAIDIT BUT THE QUOTE I ATTRIBUTEDTO WINSTON CHURCHILL.THAT IS GOOD ENOUGH.THE TORONTO BLUE JAYS, WE ARESTILL PURSUING TO PLAY INBUFFALO.IT'S NOT DONE YET.BUT I HAD A GOOD CONVERSATIONWITH THE COMMISSIONER THISMORNING.FINGERS CROSSED.FINGE CROSSED.MAYBE WE GET THE TORONTO BLUEJAYS IN BUFFALO AFTER ALL.