Unemployed workers face critical decisions as $600-a-week in federal aid comes to an end

EXTENDING BENEFITS FOR THEJOBLESS BUT THERE IS NO DEALYET - WPTV NEWSCHANNEL FIVE'SMATT SCZESNY TAKES A CLOSERLOOK AT THE DIFFICULTIES AHE<< 120159“ITSTEPHEN PORTO IS TRYING TOFIGURE OUT HOW HEWITHOUT THE 600 DOLLARS A WEEKIN FEDERAL UNEMPLOYMENT MONEYÃ120203“I WAS WATCHING THENEWS LAST NIGHT AND THEY SAIDTHEYAWAY WITH IT OR CUT ITDRASTICALLY BECAUSE THEYPAYING PEOPLE NOT TO WORK”THE BOCA RATON MAN HAS BEENLAID OFF FROM HIS RESTAURANTJOB IN DELRAY SINCE MARCHÃHELIKE MILLIONS OF OTHERS ARENOW WAITING ON WHAT CONGRESSWILL DO NEXTÃ616“WE HAVE TOGET MORE MONEY IN PEOPLEPOCKETS” CONGRESSWOMAN LOISFRANKEL WHO'S UP FORRE-ELECTION - SPOKE WITH USOVER ZOOM - SHE SAYS BALANCINGA FINANCIAL STIMULUS PACKAGEAGAINST THE FEDERAL DEFICIT ISSOMETHING DEMOCRATS ANDREPUBLICANS WILL NEED TOSQUARE AWAY THEIR DIFFERENCESONÃAS THE COVID PANDEMICSHOWS NO SIGNS OF GOING AWAY &508“DEMOCRATS ARE NOT COMINGAT THIS ITHIGHWAY THAT , WE CANNOTAFFORD TO DO THAT FOR THE SAKEOF THE PEOPLE FOR THIS COUNTRYBECAUSE PEOPLE ARE HURTING ANDSO BOTH SIDES WILL HAVE TOCOMPROMISE” AND IT LEAVESPEOPLE LIKE STEPHEN WAITING &120217“THEREPEOPLE LOOKING FOR WORK LIKEMYSELF THAT NEED THAT MONEY TOSURVIVE PAY OUR RENTS AND PAYOUR BILLS” IN WPB, MS, WPTVNC5.