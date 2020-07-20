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Unemployed workers face critical decisions as $600-a-week in federal aid comes to an end
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:47s - Published
Unemployed workers face critical decisions as $600-a-week in federal aid comes to an end

Unemployed workers face critical decisions as $600-a-week in federal aid comes to an end

Money is drying up for unemployed workers and rent is due again in a few days as the month comes to an end.

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