Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Virtual American Idol auditions

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 02:14s - Published
Virtual American Idol auditions

Virtual American Idol auditions

"American Idol" has been holding virtual auditions for Idol hopefuls in Ohio and across America through Zoom, the online video conferencing app.

NEW THIS MORNING...COVID-19 ISN'T STOPPING OUR FAVORITESINGING SHOW FROM FINDING THENEXT AMERICAN IDOL.

AUDITIONSTOOK PLACE EARLIER THIS WEEKIN OHIO.BUT AS WCPO 9 NEWSREPORTER PAOLA SURO TELLS USáYOUá STILL HAVE A CHANCE ATBEING ON THE SHOW.çNATS SINGINGÑOHIO NATIVEEMILY BAIRD MAY BE SINGINGFROM MILES AWAY -çNATSÑBUT HERDREAM -EMILY BAIRDFROM NEWALBANY, OHIO"I HOPE TO BE ASINGER/SONGWRITER SOME DAY INTHE MUSIC INDUSTRY."MIGHT NOTBE TOO FAR OUT OF REACH -ANDAMERICAN IDOL COULD BE THEREASON WHY.EMILY BAIRDFROM NEWALBANY, OHIO"THEY SAID THEYWOULD LIKE TO SEE ME IN FRONTOF THE JUDGES IN THE FALLCOMING UP IN THE NEXT MONTH ORTWO."SHE MADE IT PAST THEFIRST ROUND - WHERE IDOLHOPEFULS AUDITION IN FRONT OFPRODUCERS..çNATSÑEMILY BAIRDFROM NEW ALBANY, OHIO"OH MAN.I WAS SUPER NERVOUS THE ENTIRETIME.

THE ADRENALINE WASDEFINITELY RUNNING THE ENTIRETIME.

I DID NOT TAKE A BREAKAT ANY TIME.

I WAS SUPER SUPERNERVOUS THE ENTIRE TIME BUTHOPEFULLY THAT DIDN'T COMETHROUGH!"A PROCESS THAT LOOKSVERY DIFFERENT THIS SEASONCOMPARED TO OTHER YEARS.PATRICK LYNNSENIOR SUPERVISINGPRODUCER, AMERICAN IDOL"I WASON ZOOM EXPLAINING TO PEOPLEHOW TO SET UP A TRIPOD- HOW TOSET UP A LIGHT AND ALL THATSTUFF.

AND HOW TO RECORD!"BUTTHE SHOW MUST GO ON.THIS TIME- FROM ON THE ROAD - TO ON THEZOOM.IDOL AUDITIONS HEADACROSS AMERICA - WITH OHIODELAWARE AND FLORIDA AS ITSFIRST VIRTUAL STOP.PATRICK LYNNSENIOR SUPERVISING PRODUCER,AMERICAN IDOL"HOW'S THIS GOINGTO GO?

IS ANYBODY GOING TOSHOW UP?

AND SURE ENOUGH WECOULD SEE PEOPLE LINING UP ASEARLY AS 9:30 PEOPLE WERE JUSTOUTSIDE THE ROOM."BAIRD BEINGONE OF THEM.AND IF YOU MISSEDOUT ON YOUR OHIO AUDITION -SENIOR SUPERVISING PRODUCERPATRICK LYNN SAYS THEY HAVEDAYS DEDICATED FOR ANYONE WHOWANTS TO GIVE IT A SHOT.PATRICK LYNNSENIOR SUPERVISINGPRODUCER, AMERICAN IDOL"IT ALLCOMES DOWN TO FINDING THE ONEGREAT PERSON AND WE DID FINDSOME GOOD TALENT."PAOLA SURO -çNATSÑWCPO 9 NEWS.IF YOU'RE INTERESTED INPARTICIPATING ON THEIR EXTRAAUDITIONING DAYS - HEAD ONOVER TO WCPO DOT COM RIGHT NOWFOR INSTRUCTIONS ON HOW TOSIGNUP!




You Might Like

Related news from verified sources

'American Idol' to Search for New Season Candidates Through First-Ever Virtual Auditions

Beginning August 10, producers of the long-running singing competition series will use custom-built...
AceShowbiz - Published Also reported by •newKerala.com



Tweets about this


Related videos from verified sources

'American Idol' holds virtual auditions for Oregon hopefuls [Video]

'American Idol' holds virtual auditions for Oregon hopefuls

Registration and auditions begin Friday for Oregonians looking to compete on 'American Idol.'

Credit: KDRVPublished
American Idol Oregon auditions [Video]

American Idol Oregon auditions

Oregonians have a virtual chance to audition for American Idol on Friday, August 14th!

Credit: KEZIPublished
"American Idol" to hold virtual auditions [Video]

"American Idol" to hold virtual auditions

ABC's "American Idol" will hold virtual auditions for the show starting at 10 a.m. Monday.

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 01:33Published