Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Wildfire Watch: Crews battle multiple fires Monday

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:29s - Published
Wildfire Watch: Crews battle multiple fires Monday

Wildfire Watch: Crews battle multiple fires Monday

Crews are battling multiple fires on Monday as the western U.S. deals with a heatwave.

THE SO-CALLED "DOME FIRE" BROKEOUT LAST NIGHT IN THE MOJAVENATIONALPRESERVE.IT'S IN CALIFORNIA - NEAR THENEVADA BORDER.RIGHT NOW THE FIRE HAS BURNEDMORE THAN FIVE THOUSAND ACRES.MULTIPLE AGENCIES ARERESPONDING BOTH ON THE GROUNDAND IN THE AIR.THE PRESERVE IS ABOUT AN HOURDRIVE FROM LAS VEGAS.AND FARTHER NORTH -- THELOYALTON FIRE CONTINUES TOSPREAD QUICKLY IN THE TAHOENATIONAL FOREST.SO FAR IT HAS BURNED NEARLY 30-THOUSAND ACRES NEAR LOYALTON.MANDATORY EVACUATION ORDERS AREIN PLACE IN THE SMALLCALIFORNIA CITY.AND YOU CAN SEE HERE CALIFORNIAIS BEING HIT HARD BY MULTIPLEOTHER WILDFIRES.THE "RANCH2 FIRE" IN ASUZA HASBURNED ABOUT 25-HUNDRED ACRES.AUTHORITIES THERE ARE LOOKINGFOR A MAN WHO THEY SAYINTENTIONALLY STARTED THATBLAZE.THE LAKE FIRE NEAR SANTACLARITA...HAS BURNED MORE THAN 17-THOUSAND ACRES SO FAR ANDDESTROYED MORE THAN 20STRUCTURES."THERE HAVE BEEN AREAS OF THISFIRE THAT HAVE NOT BURNED INDECADES.ITS IN INACCESSIBLE TERRAINWHICH ADDED TO THE COMPLEXITYOF THE FIRE."THE TRIPLE-DIGIT HEAT ALSOCREATING A POWER EMERGENCY...THE HIGHER DEMAND FORELECTRICITY - FORCED THE TWOMAJOR POWER COMPANIES IN THESTATE TO ISSUE ROLLINGBLACKOUTS.HUNDREDS OF THOUSANDS OFCUSTOMERS HAD THEIR POWERTURNED OFF ON ROTATION DURINGTHE WEEKEND...DURING THE HEATWAVE WE'RE ALSOFEELING HERE.THERE ARE NOW MORE THAN 61-THOUSAND CASES OF CORNONAVIRUS




You Might Like


Tweets about this

Multi_Streaming

☀️Multi Stream Media☀️ Watch @kcranews's broadcast: Crews battle 33,400-acre wildfire outside of Los Angeles https://t.co/J8ECf3ouj8 3 days ago

sdfirerescue

SD Fire Rescue Found RT @Penney_Newell: Staying safe while fighting an active wildfire during #Covid_19 is no easy task for #SanDiego fire crews sent to battle… 3 days ago

Penney_Newell

Penney Newell Staying safe while fighting an active wildfire during #Covid_19 is no easy task for #SanDiego fire crews sent to ba… https://t.co/1PbybU2Pfq 3 days ago

danastar78

DreamingOutloud RT @9NEWS: WATCH LIVE: Crews battle brush fire near Cherry Creek State Park shooting range https://t.co/BRRCbVcm4o 4 days ago

9NEWS

9NEWS Denver WATCH LIVE: Crews battle brush fire near Cherry Creek State Park shooting range https://t.co/BRRCbVcm4o 4 days ago

sfninerfan2

Peggy M Watch what happened at 10:14 in @kcranews's broadcast: Crews battle a wildfire near Los Angeles that has prompted e… https://t.co/d9SHJBxIkh 4 days ago

guardia72014383

Michael Murray Watch @kcranews's broadcast: Crews battle a wildfire near Los Angeles that has prompted evacuations. Get the latest… https://t.co/SY0RhGBtNz 4 days ago


Related videos from verified sources

Crews Try To Tame Marsh Creek Complex Fires Near Sunol [Video]

Crews Try To Tame Marsh Creek Complex Fires Near Sunol

Katie Nielsen reports on Alameda County Fire crews tackling the Marsh Creek Complex Fires (8-16-2020)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 02:22Published
Fire crews battle 3 major fires near LA [Video]

Fire crews battle 3 major fires near LA

Firefighters in California are stretched thin as crews battle three major fires near Los Angeles.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:36Published
Crews Battle 2 Raging Wildfires Threatening SoCal Homes [Video]

Crews Battle 2 Raging Wildfires Threatening SoCal Homes

A fast-moving brush fire in the San Gabriel mountains above Azusa burned hundreds of acres Thursday afternoon even as crews worked to contain a wildfire that scorched 10,500 acres and burned several..

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 01:18Published