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Chiefs fans allowed at Arrowhead this season

Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:24s - Published
Chiefs fans allowed at Arrowhead this season
Chiefs Kingdom is split on the team’s new attendance plan.

FINANCES.WE ARE YOUR HOME OFTHE CHIEFS.AND WE ARE JUST OVERTHREE WEEKS AWAY FROMTHE CHIEFS TAKING ONTHE TEXANS IN THE FIRSTN-F-L GAME OF THESEASON.AND FANS WILL BEALLOWED IN THE STANDSFOR THAT GAME - IN ALIMITED CAPACITY.THE CHIEFS PLAN TOALLOW A 22-PERCENTCAPACITY - OR ABOUT 16-THOUSAND-800 FANS.41 ACTION NEWSREPORTER AARON LADDFOUND OUT HOW FANSFEEL ABOUT THE SAFETYMEASURES.LADD ON CAMETHE CHIEFS ANNOUNCINGTHIS WEEK A PLAN TOLIMIT THE NUMBER OPEOPLE IN ARROWHEADTO START THIS SEASON -MEANING PARKING LOTSCOULD LOOK MORE LIKETHIS IN THE FALL.GARY FRIEDMAN // LONGTIMESEASON TICKET HOLDERThere is nothing better thanArrowhead Stadium.DORI OSHEL // HOPES TOATTEND GAMES THIS SEASONSHuge Chiefs fans... huge.Last year we got there at 3am.Every game.THE LOUDEST STADIUM INTHE WORLD -- MAKINADJUSTMENTS AMID THECOVID-19 PANDEMIC.BUT EVEN WITH A PLAN TOLIMIT THE NUMBER OFFANS IN THE STANDS ANDSTRICT VIRUS POLICIES,SOME IN CHIEFS KINGDOM,REMAIN CONCERNED.MAYOR QUINTON LUCAS //KANSAS CITY, MO.SPeople have asked me if Ihave some concern, Iabsolutely do.

I'm a pretty bigChiefs fan, but I don't know ifI'll be going out to thestadium.GARY FRIEDMAN // LONGTIMESEASON TICKET HOLDERSIt makes me sad that Iwon't be there on openingnight.

I've never missed aopening game.GARY FRIEDMAN SAYSHE"S BEEN A SEASONTICKET HOLDER SINCE THETEAM MOVED TO KANSASCITY IN 1963, BUT HEOPTED OUT THIS SEASON.CITING CORONAVIRUSCONCERNS ---OTHERS ARE EXCITED TOSEE THE CHAMPS TRY TORUN IT BACK".DORI OSHEL // HOPES TOATTEND GAMES THIS SEASONSThat opportunity is stillthere to go watch, the Chiefsplay.

And I would still takeit.DORI OSHEL // HOPES TOATTEND GAMES THIS SEASONSIf you don't feel safe, thenyou don't go but if you'rewilling to go and you thinkyou're safe enough to go theI would go.GARY FRIEDMAN // LONGTIMESEASON TICKET HOLDERSI couldn't wait tillArrowhead was open and Iwent to the very first game atArrowhead.

I've missed ververy few games.

It's very sad.Do I think I made the rightdecision?

Yes, I think I madthe right decision.THE FIRST CHANCE FORFANS TO SEE THETEAM...COMING THWEEKEND.

THE CHIEFSOPENING TRAINING CAMPTO A SMALL GROUP ONSATURDAY.REPORTING FROMARROWHEAD AND WITHTHE CHIEFS, AARON LADD,41 ACTION NEWS.AS AARON MENTIONED --CHIEFS SEASON TICKETMEMBERS WILL GET THECHANCE TO WATCH THETEAM PRACTICE BEFORETRAINING CAMP WRAPSUP.TODAY - THE TEAMANNOUNCED A MAXIMUMOF 2-THOUSAND PEOPLEWILL BE ABLE TO WATCHPRACTICE AT ARROWHEADTHIS SATURDAUP TO 5-THOUSANDSEASON TICKET MEMBERSWILL GET TO WATCHPRACTICE AUGUST 29TH.FANS WILL BE REQUIREDTO WEAR MASKSSEASON TICKET MEMBERSWLL BE NOTIFIIED VIA EMAIL ON HOW TO CLAIM




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