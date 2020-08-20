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Political Panel: Scott Walker, Mahlon Mitchell address Biden's speech ahead of DNC night four

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 04:16s - Published
Political Panel: Scott Walker, Mahlon Mitchell address Biden's speech ahead of DNC night four

Political Panel: Scott Walker, Mahlon Mitchell address Biden's speech ahead of DNC night four

Joe Biden is expected to give a speech Thursday night during the Democratic National Convention.

Ahead of his speech, Charles Benson spoke with Mahlon Mitchell and Scott Walker about what to expect.

OUR POLITICAL PANEL - FORMERREPUBLICAN GOVERNOR SCOTTWALKER AND FORMER DEMOCRATICCANDIDATE FOR GOVERNOR MAHLONMITCHELL - PRESIDENT OF THEPROFESSIONAL FIRE FIGHTERS OFWISCONSIN AND A DNC AT LARGEMEMBER.

MAHLON - YOUFIREFIGHTERS UNION HAS ENDORSEDJOE BIDEN FOR PRESIDENT.WEHAVE NOT SEEN A LOT OF JOEBIDEN SINCE HE WRAPPED UP THENOMINATION - WHAT DO YOU WANTTO SEE HIM SAY TONIGHGOVERNORWALKER - TONIGHT'S THEME ISAMERICA'THEME IS TONIGHT'S WALKER -THEME IS AMERICA'S PROMISE ANDJOE BIDEN IS EXPECTED TO AGAINBLAME PRESIDENT TRUMP FORMISHANDLING THE COUNTRY'SRESPONSE TO THE VIRUS - DO YOUISTHINK THIS IS A DEFINING ISSUEIN THE ELECTION?

GOVERORWALKER REPUBLICANS GET THEIRWEEK AT THE RNC - BUT IT'SPRETTY MUCH AN ALL VIRTUALLCONVENTION.YOU'VE BEEN KNOCKINDEMCORATS AND JOE BIDEN ONTWITTER FOR NOT COMING TOMILWAUKEE - ISNT THAT FALSENARRATIVE - PRESIDENT TRUMP ISNOT EXPECTED TO BE IN NORTHCAROLIN FOR HIS ACCEPTANCESPEECH?YOUR ARE PAROF THE WISCONSN DELEGATION AREYOU GOING TO THE CONVENTION?MAHLON - WILL ANY DEMOCRATSTRY TO CRASH THE RNC'SSPOTLIGHT NEXT WEEK?




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