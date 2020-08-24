Teachers upset with remote learning requirements
Teachers upset with remote learning requirements
Massachusetts teachers are pushing back on state requirements for remote education.
PRIMARY DAY IS SEPTEMBER 1.5 ON EDUCATION NOW WITH SOMETEACHERS PUSHING BACK ON STATEREQUIREMENTS FOR REMOTEEDUCATION.THE STATE SAYS TEACHERS INELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLSSHOULD BE IN THE CLASSROOM,REGARDLESS WHERE THEIR STUDENTARE.THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY ANDSECONDARY EDUCATION SAYSTEACHERS CAN BRING THEIR OWNCHILDREN TO SCHOOL WITH THEM, IFNEEDED.BUT THE MASS TEACHER’SASSOCIATION IS NOT HAPPY.THE UNION SAYS MANY TEACHERSTRAVEL FOR WORK SOMETIMES INAND OUT OF VIRUS HOT SPOTS