Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Highlights from Night 1 of the Republican Convention

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:55s - Published
Highlights from Night 1 of the Republican Convention

Highlights from Night 1 of the Republican Convention

The Republicans’ opener appeared, in large part, to be a direct rebuttal to Democrats last week.

FOR TODAY?

OUR JOE ST GEORGEIS IN WASHINGTON WITH MORE.MUSIC NIGHT ONE OF THEREPUBLICAN CONVENTION FELT ATTIMES MORE LIKE A JULY 4THSPECIAL.

WITH IMAGES OF OURCOUNTRY DISPLAYED THROUGHOUTTHE NIGHT.

42 SECONDS IT'S ANHONOR TO HAVE U IN THE WHITEHOUSE PRESIDENT DONALD TRUMPAPPEARING MULTIPLE TIMES.HIGHLIGHTING CORONAVIRUSESSENTIAL WORKERS ANDAMERICANS PREVIOUSLY HELDHOSTAGE OVERSEAS HE HELPEDRETURN HOME.

45 SECONDS IN.

WEHAVE SOME MORE WE ARE WORKINGON NOW TO GET BACK THE EVENINGFEATURING SUPPORTERS OF THEPRESIDENT FROM THE AROUND THECOUNTRY..

6:07 WHAT HAPPENEDTO US COULD JUST AS EASILYHAPPEN TO ANY OF U FROM THE STLOUIS COUPLE WHO WENT VIRALFOR POINTING GUNS AT BLACKLIVES MATTER PROTESTORS 14SECONDS.

SHOT MY DAUGHTERWITHIN POINT BLANK RANGE TO AFATHER WHO LOST HIS CHILD INPARKLAND FLORIDA.

TO PROMINENTBLACK LEADERS 5:37 I TAKE ITAS A PERSONAL RACIST THAT IWOULD HAVE A 37 YEAR OLDRELEATIONSHIP WITH A RACISTFUTURE REPUBLICAN PRESIDENTIALCANDIDATES SPEAKING TOORANGING FROM NIKKI HALLY TODONALD TUMP JUNIOR.

2.37 HERELAYED THE MIGHTY AMERICANPRIVATE SECTOR 47 WE WILLBUILD ON THE PROMISE OF OUPAST IN JUST A FEW HOURS THEPRESIDENT WILL FIND OUT A KEYNUMBER.

TV RATINGS AND WHETHERTHE RNC BEAT THE DNC INVIEWERS.

MEANWHILE FIRST LADYMELANIA TRUMP IS PREPPING FORHER SPEECH TONIGHT, WHICH WILLTAKE PLACE FROM THE NEWLYREVAMPED WHITE HOUSE ROSEGARDEN.

THE FIRST LADY HOWEVHAS SOMETHING THAT THEPRESIDENT DOESN'T.

A BIT OFMYSTERY ABOUT HER.

SHE DOESN'TSPEAK A LOT.

MEANWHILEPRESIDENT TRUMP HAS SPOKENALREADY SEVERAL TIMES PUBLICLYSINCE HIS CONVENTION STARTED.IN WASHINGTON, I'M JOE ST.GE




You Might Like

Related news from verified sources

Highlights From the Republican National Convention: Night 1

On the first night of the convention, Republicans mounted a misleading defense of President Trump’s...
NYTimes.com - Published

RNC Night 1: Watch the Moments That Mattered

Two of our reporters break down highlights from the first night (and afternoon) of the Republican...
NYTimes.com - Published


Tweets about this

Noregretts

JoAnn Grett RT @HeyTammyBruce: Republican National Convention: Highlights from the first night #RNC2020 https://t.co/QvbPNYpFHy 6 seconds ago

fedbizop

Random Republican National Convention: Highlights from the first night. Not understanding history seems to be the main highlight. 7 minutes ago

AnnCart66912193

Ann Carter Republican National Convention: Highlights from the first night #RNC2020 https://t.co/k8dI6cLr9l 9 minutes ago

wtfsmooth

Sharon 🇺🇸 #NoOneIsAboveTheLaw RNC Day 1 Highlights: Tim Scott, Coronavirus And Socialism https://t.co/EuaNz3FdSi 16 minutes ago

leafypage

leafypage Highlights From the Republican National Convention: Night 1 https://t.co/XIw0EllWxN 20 minutes ago

kbsmith64

Ken Smith Republican National Convention: Highlights from the first night #RNC2020 https://t.co/AH8c8jZQJc 21 minutes ago

JD724

Johnny RNC Day 1 Highlights: Tim Scott, Coronavirus And Socialism : NPR https://t.co/LLFabJid9v 23 minutes ago

M4GyUFjSxn5iHiR

vanthile "Republican National Convention: Highlights from the first night" #RNC2020 https://t.co/SyDzIMfMP3 33 minutes ago


Related videos from verified sources

It's day one of the Republican National Convention here is the recap of the night [Video]

It's day one of the Republican National Convention here is the recap of the night

It's day one of the Republican National Convention here is the recap of the night

Credit: 23ABC News | Bakersfield     Duration: 02:17Published
Ex-NFL player Walker says Trump is not racist [Video]

Ex-NFL player Walker says Trump is not racist

The first night of the Republican National Convention on Monday (August 24) showcased Black supporters of U.S. President Donald Trump, including American football legend Herschel Walker declared Trump..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:13Published
RNC night one focuses on civil unrest [Video]

RNC night one focuses on civil unrest

The first night of the Republican National Convention focused on civil unrest, COVID and the economy.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:15Published