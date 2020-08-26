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CDC change guidelines for COVID-19 testing

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:02s - Published
CDC change guidelines for COVID-19 testing
CDC change guidelines for COVID-19 testing, Gov. Sisolak responds.

COURSE...SAYING PEOPLE WHO AREEXPOSED TO THE NOVELCORONAVIRUS MAY NOT NEED TO BETESTED.WHETHER YOU'RE STREAMING US ONANDROID T-V OR TUNING IN TOCHANNEL 13 -- THANKS FORWATCHING.

IM ROSS DIMATTEI.THE C-D-C IS NO LONGERRECOMMENDING TESTS FOR MOSTPEOPLE WHO DON'T FEEL ANYSYMPTOMS.THAT'S EVEN IF THEY'VE BEEN INCLOSE CONTACT WITH SOMEONEKNOWN TO HAVE THE VIRUS.NEW YORK GOVERNOR ANDREW CUOMOSAYS THE SUDDEN SHIFT STRAINSTHE C-D-C'S CREDIBILITY.GFX CUOMO PHONER: "THE ONLYPLAUSIBLE RATIONALE IS THEYWANT FEWER PEOPLE TAKINGTESTS." BUTT "IT TOTALLYVIOLATES PUBLIC HEALTHSTANDARDS AND RATIONALE."NEVADA HEALTH OFFICIALS SAYTHEY WILL NOT BE ADOPTING THENEW C-D-CGUIDELINES -- AND THEYSTRONGLY RECOMMEND TESTING FORALL PEOPLE- SYMPTOMATIC ORASYMPTOMATIC.GOVERNOR SISOLAK ALSO TWEETINGOUT QUOTE THERE IS NOSCIENTIFIC JUSTIFICATION FORTHE DISAPPOINTING &INEXPLICABLE CDC CHANGE.I AGREE WITH OUR HEALTHOFFICIALS & SUPPORT CONTINUINGOUR EXISTING RECOMMENDATIONAND SPEAKING OF TESTING.




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