Tropical Storm Paulette forms in Atlantic Ocean
Tropical Storm Paulette forms in Atlantic Ocean
The hurricane season continues to be active with the formation of a new tropical storm and a depression in the last 12 hours.
WEATHER TEAM ..
IS TRACKING*TW* NAMED STORMS!METEOROLOGIST STEVE VILLANUEVAJOINS US WITH THE 11 O'CLOCKUPDATE.
STEVE?.TONIGHT...MOSTLY CLOUDY.SHOWERS LIKELY WITH CHANCE OFTHUNDERSTORMS THISEVENING...THEN SHOWERS LIKELYWITH SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS AFTER MIDNIGHT.LOWS IN THE UPPER 70S.
EASTWINDS 5 TO 10 MPH.
CHANCE OFRAIN 60 PERCENT..TUESDAY...SHOWERS LIKELY WITHCHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHSIN THE UPPER 80S.
SOUTHEASTWINDS 5 TO 10 MPH.
CHANCE OFRAIN 70 PERCENT.
.TUESDAYNIGHT...MOSTLY CLOUDY.
SHOWERSLIKELY WITH SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS IN THEEVENING...THEN CHANCE OFSHOWERS AND SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS AFTER MIDNIGHT.LOWS IN THE UPPER 70S.SOUTHEAST WINDS 5 TO 10 MPH.CHANCE OF RAIN 60 PERCENT..WEDNESDAY...SHOWERS L