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Tropical Storm Paulette forms in Atlantic Ocean

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:43s - Published
Tropical Storm Paulette forms in Atlantic Ocean

Tropical Storm Paulette forms in Atlantic Ocean

The hurricane season continues to be active with the formation of a new tropical storm and a depression in the last 12 hours.

WEATHER TEAM ..

IS TRACKING*TW* NAMED STORMS!METEOROLOGIST STEVE VILLANUEVAJOINS US WITH THE 11 O'CLOCKUPDATE.

STEVE?.TONIGHT...MOSTLY CLOUDY.SHOWERS LIKELY WITH CHANCE OFTHUNDERSTORMS THISEVENING...THEN SHOWERS LIKELYWITH SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS AFTER MIDNIGHT.LOWS IN THE UPPER 70S.

EASTWINDS 5 TO 10 MPH.

CHANCE OFRAIN 60 PERCENT..TUESDAY...SHOWERS LIKELY WITHCHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHSIN THE UPPER 80S.

SOUTHEASTWINDS 5 TO 10 MPH.

CHANCE OFRAIN 70 PERCENT.

.TUESDAYNIGHT...MOSTLY CLOUDY.

SHOWERSLIKELY WITH SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS IN THEEVENING...THEN CHANCE OFSHOWERS AND SLIGHT CHANCE OFTHUNDERSTORMS AFTER MIDNIGHT.LOWS IN THE UPPER 70S.SOUTHEAST WINDS 5 TO 10 MPH.CHANCE OF RAIN 60 PERCENT..WEDNESDAY...SHOWERS L




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WIS News 10 This hurricane season is not slowing down! https://t.co/eSZ0RxslOO 11 minutes ago

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Charlotte L Coolidge RT @cnnbrk: Tropical Storm Paulette forms in the Atlantic, breaking records as the earliest time the season has had a 16th named storm http… 15 minutes ago

NBC12

NBC12 WWBT Richmond It is the earliest “R-named” storm in a record-setting hurricane season, breaking the previous record of Rita, whic… https://t.co/4be9V3o63N 20 minutes ago

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Harrison, North Carolina RT @WRAL: On TV: A wave off the NC coast has a 40% of developing, according to the National Hurricane Center. At 11, Kat Campbell explains… 22 minutes ago

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. RT @KevzPolitics: #BREAKING - Tropical Storm Rene forms in the Central Atlantic - becomes earliest forming R named storm since 2005 - beati… 32 minutes ago

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WRAL NEWS in NC On TV: A wave off the NC coast has a 40% of developing, according to the National Hurricane Center. At 11, Kat Camp… https://t.co/0CcwpI735J 48 minutes ago

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