7 First Alert Forecast Noon 9/21
THE LAKES, THENSUNSHINE WILL SENDTEMPERATURES TOINTO THE 60S DURINGTHE AFTERNOON.
THECRISP NIGHT ANDSUNNY DAYS WILLCONTINUE EARLYTHIS WEEK WITHTEMPERATURESWARMING BACK TOTHE 70S BY MIDWEEK.WHILE THE SUNSHINEWILL FADE A BITLATER IN THE WEEK,THE 70S STICKAROUND INTO NEXTWEEKEND!MONDAYMORNING: 40AFTERNOON: 65CRISP START.
SUNNYAND MILDERTUESDAYMORNING: 43AFTERNOON: 70FALL BEGINS AT9:30AMWEDNESDAYMORNING: 53AFTERNOON: 75SUN AND CLOUD,SEASONABLETHURSDAYMORNING: 58AFTERNOON: 73PARTLY CLOUDY ANDWARMERFRIDAYMORNING: 53AFTERNOON: 73PARTLY CLOUDY ANDWARM