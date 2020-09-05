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Cindy McCain, John McCain’s widow, endorses Joe Biden

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:28s - Published
Cindy McCain, John McCain’s widow, endorses Joe Biden
Cindy McCain, the widow of Arizona Sen. John McCain, has endorsed Joe Biden.

FEEDS THIS MORNING.

THE WIDOWOF FORMER REPUBLICAN NOMINEEFOR PRESIDENT JOHN MCCAIN ISENDORSING JOE BIDEN.

CINDYMCCAIN TWEETED HER HUSBANDALWAYS PUT AMERICA FIRST.

SHESAID BIDEN IS THE ONLYCANDIDATE WHO REPRESENTS THENATION'S VALUES.

SENATORMCCAIN WAS A PRISONER OF WARIN VIETNAM.

PRESIDENT TRUMPOFTEN ATTACKED HIM BEFORE HEDIED TWO YEARS AGO.

HE SAID HEDIDN'T CONSIDER MC-CAIN A HEROBECAUSE HE WAS CAPTURED.WE NOW KNOW THE TOPICS FORNEXT WEEK'S FIRST




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