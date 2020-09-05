Cindy McCain, John McCain’s widow, endorses Joe Biden
FEEDS THIS MORNING.
THE WIDOWOF FORMER REPUBLICAN NOMINEEFOR PRESIDENT JOHN MCCAIN ISENDORSING JOE BIDEN.
CINDYMCCAIN TWEETED HER HUSBANDALWAYS PUT AMERICA FIRST.
SHESAID BIDEN IS THE ONLYCANDIDATE WHO REPRESENTS THENATION'S VALUES.
SENATORMCCAIN WAS A PRISONER OF WARIN VIETNAM.
PRESIDENT TRUMPOFTEN ATTACKED HIM BEFORE HEDIED TWO YEARS AGO.
HE SAID HEDIDN'T CONSIDER MC-CAIN A HEROBECAUSE HE WAS CAPTURED.WE NOW KNOW THE TOPICS FORNEXT WEEK'S FIRST