Community leaders call for increased COVID-19 testing
Community leaders call for increased COVID-19 testing
As coronavirus cases increase in Boston some community leaders are calling on the city to do more to ramp up testing.
MORE TO RAMP UP TESTING.THE EYEOPENER’S MATT REED ISLIVE IN BOSTON WITH THEIRGROWING CONCERNS.MATT: THOSE CONCERNS ARESPECIFICALLY COMING FROM BLACKCOMMUNITY LEADERS.BOSTON HAS SEEN CASES TICK UPRECENTLY IN ROXBURY, DORCHESTERAND MATTAPAN.THE BLACK BOSTON COVID-19COALITION SAYS THE CITY ISN’TDOING ENOUGH TO INCREASE TESTINGAND CONTACT TRACING AS A RESULT.TELLING THE HERALD THEY FEELLIKE THEIR CONCERNS ARE FALLINGON DEAF EARS.THEY SAY THEY PREDICTED A SPIKEIN CASES AFTER A LARGE GATHERINGIN FRANKLIN PARK, AND MADE AREQUEST FOR HELP TO THE CITY’SCHIEF OF HEALTH AND HUMANSERVICES.WRITING QUOTE, THAT IS WHY WEASKED FOR A MASSIVE TESTINGMOBILIZATION 3 WEEKS AGO.WE ARE REITERATING THAT REQUESTAGAIN NOTHE CITY POINTS OUT THAT IT HASINCREASE TESTING IN ROXB