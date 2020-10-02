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President Trump remains in Walter Reed Hospital following COVID-19 diagnosis

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:34s - Published
President Trump remains in Walter Reed Hospital following COVID-19 diagnosis
President Trump remains in Walter Reed Hospital following COVID-19 diagnosis

HOSPITAL AFTER THE WHITE HOUSESAYS HE WAS EXPERIENCINGMILD SYMPTOMS FROM COVID-19.THE COMMON COVID EFFECTS OFFEVER, CHILLS, NASCONGESTION AND A COUGH ARE SOMEOF THE SYMPTOMS THPRESIDENT IS EXPEREINCING.AS FOR THE PRESIDENT'S TREATMENTPLAN - HE'S BEEN GIVEN A NUMBEROF MEDICATIONS INCLUDING ZINC,VITAMINMELATONON AND A DAILY ASPIRIN.OFFICIALS SAY IT IS UNCLEAR HOWHE GOT THE VIRUS BUT HISPOSITIVERESULT COMES NOT LONG AFTER THEDEBATE IN CLEVELAND, OHIO.THE PRESIDENT IS ALSO NOW




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MikeThePlumber TweetiePie🐥 RT @SarahAMatthews1: As a precautionary measure and at the recommendation of his physician & medical experts, President Trump will work fro… 15 seconds ago

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A V RAGHU KUMAR RT @USATODAY: President Donald Trump's physician, Dr. Sean Conley, delivers an update as the president remains at Walter Reed hospital afte… 5 minutes ago

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Bruce Kamich, CMT Trump is being treated at Walter Reed, as six others who attended a White House event with the president have teste… https://t.co/YTVQU4crcK 5 minutes ago

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Brian Namrehtael Hcaz RT @real_defender: President Trump is reportedly doing very well at Walter Reed. Slept well overnight and has been conducting business as u… 8 minutes ago

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Teeth Pirate RT @HuffPost: More of Trump's aides have been diagnosed with COVID-19 as the president remains at Walter Reed medical center. https://t.co/… 18 minutes ago


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