President Trump remains in Walter Reed Hospital following COVID-19 diagnosis
HOSPITAL AFTER THE WHITE HOUSESAYS HE WAS EXPERIENCINGMILD SYMPTOMS FROM COVID-19.THE COMMON COVID EFFECTS OFFEVER, CHILLS, NASCONGESTION AND A COUGH ARE SOMEOF THE SYMPTOMS THPRESIDENT IS EXPEREINCING.AS FOR THE PRESIDENT'S TREATMENTPLAN - HE'S BEEN GIVEN A NUMBEROF MEDICATIONS INCLUDING ZINC,VITAMINMELATONON AND A DAILY ASPIRIN.OFFICIALS SAY IT IS UNCLEAR HOWHE GOT THE VIRUS BUT HISPOSITIVERESULT COMES NOT LONG AFTER THEDEBATE IN CLEVELAND, OHIO.THE PRESIDENT IS ALSO NOW