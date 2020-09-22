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Attorney General Barr to quarantine

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:46s - Published
Attorney General Barr to quarantine

Attorney General Barr to quarantine

Attorney General William Barr is going to self quarantine after the president tested positive for the coronavirus.

REMAINING DEBATES.IN WILMINGTON, DELAWARE, JACQUIHEINRICH, FOX NEWS.WITH THE PRESIDENT’S CORONAVIRUSANNOUNCEMENT, A NUMBER OF HIGHPROFILE MEBERS OF HIS CAMPAIGNAND THOSE IN HIS ADMINISTRATIONHAVE HAD TO TAKE PRECAUTIONS.NOW, ATTORNEY GENERAL WILLIAMBARR IS GOING INTOSELF-QUARANTINE AFTER INITIALLYDECLINING TO SELF-QUARANTINE.THE DEPARTMENT OF JUSTICE HASREPORTED THAT HE’S TESTEDNEGATIVE FOR COVID-19 FOUR TIMES... AND THEY EXPECT HIM TORETURN TO WORK LATER THIS WEEK.EVEN THOUGH HE CAME INTO CLOSECONTACT WITH FORMER WHITE HOUSECOUNSELOR KELLYANNE CONWAY LASTWEEKEND IN THE ROSE GARDEN.KELLYANNE CONWAY HAS ALSO TESTEDPOSITIVE FOR CORONAVIRUS.OTHER PEOPLE CLOSE TO THEPRESIDENT WHO HAVE CONTRACTEDCOVID R-N-C CHAIR RONNAMC-DANIEL, SENATORS THOM




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Gcastano43

Lexus RT @travisakers: #BREAKING: Attorney General Bill Barr is now in self quarantine according to multiple media reports. 48 seconds ago

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Shawn Griffin RT @EarlyStart: Attorney General Bill Barr has changed his mind and will now self-quarantine after potential coronavirus exposure. We’re to… 50 seconds ago

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resist4nation Attorney General William Barr to self-quarantine 'for now,' spokesperson says https://t.co/C2SEML6Hc0 4 minutes ago

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tasha charles RT @CTVNews: U.S. Attorney General Barr to self-quarantine 'for now,' spokesperson says https://t.co/o7G8rsXD1a https://t.co/eAMZRdg6r3 10 minutes ago

tigrs99

Amit Kaul RT @nytimes: Attorney General William Barr has decided not to self-quarantine, despite potential prolonged exposure to the coronavirus. He… 12 minutes ago

2Heidishattuck7

Anastasia Beaverhausen RT @hig68: This shouldn’t be a choice This should be mandated with penalties and fines I don’t care who you are #wtpBLUE #ONEV1 Attorne… 13 minutes ago

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wingzero2019 RT @mayawiley: This man is a menace to society and has been for his entire tenure: “Attorney General Barr chooses not to quarantine despite… 21 minutes ago

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CNN Early Start Attorney General Bill Barr has changed his mind and will now self-quarantine after potential coronavirus exposure.… https://t.co/zAwsCbRPxu 22 minutes ago


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