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First day of early vote in Nevada see large turnouts

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
First day of early vote in Nevada see large turnouts
The first day of early voting in Nevada see large turnouts across Clark County,

TODAY IS THE FIRST DAY OF EARLYVOTING IN NEVADA.THERE ARE NEARLY 50 POLLINGPLACES ACROSS THE COUNTY.WE SAW SOME LONG LONGS ATSEVERAL LOCATIONS TODAY.AS OF THREE P-M, THE COUNTYTWEETED THAT ALMOST 18-THOUSANDBALLOTS HAD BEEN CAST.THERE WERE ALSO A NUMBER OFPARTISAN AND NON-PARTISANEVENTS TO "GET OUT THEVOTE...." INCLUDING THISBALLOT PARADE AT THE CLARKCOUNT ELECTION DEPARTMENT....A WOMEN'S MARCH NEAR THEFEDERAL COURTHOUSE...AND A MAGA MARCH TO THE POLLS.ACROSS THE COUNTRY - MORE THAN20 MILLION AMERICANS HAVEALREADY VOTED....THAT'S ACCORDING TO DATA FROM45 STATES AND D-C.MANY OF THE STATES AREREPORTING BIG INCREASES INEARLY VOTING COMPARED TO 20-16.EXTRA PRECAUTIONS ARE BEING




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