Boston University puts changes in place after COVID-19 spike
Boston University puts changes in place after COVID-19 spike
Boston University is putting changes in place after a spike in COVID-19 cases on campus.
RULES TAKING EFFECT TODAY.TODD?TODD: GOOD MORNING.B.U.
IS TAKING ACTION AFTER WHATIT CALLS A WORRISOME SPIKE INCASES OF COVID-19.THE UNIVERSITY REPORTED 34INFECTIONS IN THE LAST WEEK.THAT COMPARES TO EIGHT CASES THEWEEK BEFORE.SO, STARTING TODAY, STUDENTSWILL BE REQUIRED TO HAVE A GREENBADGE, WHICH INDICATES ANEGATIVE TEST, AND THEY WILLNEED THAT BADGE TO ENTER DININGHALLS, THE STUDENT UNION, ANDSEVERAL OTHER PUBLIC SPACES ONCAMPUS.THEY’LL ALSO BE ASKED TO SHOWTHEIR BADGES MORE OFTEN BYFACULTY AND STAFF.B.U.
SAYS THE INCREASE IN CASESIS LINKED TO SOCIAL GATHERINGSAND PERSONAL TRAVEL, SOMETHINGTHE UNIVERSITY HAS CONTINUED TOASK STUDENTS AND STAFF TO AVOID.REPORTING LIVE A