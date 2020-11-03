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Biden wins all 5 votes in Dixville Notch, NH

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
Biden wins all 5 votes in Dixville Notch, NH

Biden wins all 5 votes in Dixville Notch, NH

Biden wins all 5 votes in Dixville Notch, NH the first polling place to open in the US on Election Day.

IN THE TOWN OF DIXVILLE NOTCH,NEW THE TOWN OF DIXVILLE NOTCH,NEW HAMPSHIRE..THE SMALL TOWN WAS THE FIRST TOOPEN ITS POLLS IN THE NATIONTONIGHT..THEY ARE ALSO ONE OF THE FIRSTTO REVEAL THEIR RESULTS..HILLARY CLINTON WON THERE IN20- 16...13 ACTION NEWS IS YOUR HOME....FOR THIS YEARS ELECTION..JOIN US TOMORROW....BOTH ON-AIR AND ON-LINE..WE WILL HAVE COMPLETECOVERAGE..... ON ALL RACES..BOTH NATIONALLY AND LOCALLY..AND...FOR MORE COVERAGE...VISIT... K-T-N-V DOT COM...AND CLICK ON...."ELECTION 20-20"....NEW TONIGHT..




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