Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Things to know this week in Las Vegas

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:57s - Published
Things to know this week in Las Vegas
Things to know this week in Las Vegas for Nov. 8-14.

VETERANS ARE GETTING A BIG'THANK YOU' FROM THE RTC THISVETERANS DAY.FROM 12-01 THAT MORNING UNTIL11-59 AT NIGHT, THE RTC ISWAIVING FARES FOR ALL ACTIVEMILITARY SERVICE MEMBERS ANDVETERANS.EACH PERSON DOES NEED TO SHOWTHEIR MILITARY OR VETERANS I-DTO THE BUS DRIVER WHEN THEYBOARD.THE RTC SAYS OUTSIDE OF THEHOLIDAY, SERVICE MEMBERS CANGET HALF OFF THEIR FARE THROUGHTHE VETERANS REDUCED FAREPROGRAM.THE "ROCK RINK" IN DOWNTOWNSUMMERLIN IS COMING BACK.THE "8-THOUSAND" SQUARE FOOTICE RINK WILL OPEN NEXT FRIDAY,NOVEMBER -13-TH.THIS IS VIDEO FROM LASTYEAR.BECAUSE OF THE PANDEMIC SANTACLAUS IS STAYING SAFE THIS YEARBY STAYING IN HIS WORKSHOP.SINCE YOU CAN'T VISIT SANTA INPERSON.YOU CAN STILL DROP OFF A LETTERTO SANTA IN HIS RED MAILBOX ATTHE ICE RINK.THE RAIDERS PULL OFF A WIN INLOS ANGELE




You Might Like


Related videos from verified sources

NEWS OF THE WEEK: Cardi B requests divorce dismissal after Offset reunion [Video]

NEWS OF THE WEEK: Cardi B requests divorce dismissal after Offset reunion

Cardi B is seeking to have her divorce papers dismissed after reconciling with her rapper husband Offset.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 00:53Published
Multi-rescue adoption event planned for next week [Video]

Multi-rescue adoption event planned for next week

Bark for Brews will be held November 14 from 11 a.m. to 3 p.m.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:46Published
Nevada Secretary of State Barbara Cegavske talks 2020 Election, GOP lawsuits and counting ballots [Video]

Nevada Secretary of State Barbara Cegavske talks 2020 Election, GOP lawsuits and counting ballots

Ahead of another release of Nevada 2020 Election results on Saturday, Nevada Secretary of State Barbara Cegavske and Deputy Secretary of State for Elections Wayne Thorley spoke to KTNV’s Dave..

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 24:36Published