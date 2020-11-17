Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Coronavirus in Florida

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:30s - Published
Coronavirus in Florida
These are the latest Covid-19 numbers in Florida from the Department of Health .

PROTECTION LASTS.N NEW YORK, LAURA INGLE, FOXNEWS.SO LET’S TALK ABOUT WHERE WE ARERIGHT NOW WITH THE VIRUS INFLORIDATHE HEALTH DEPARTMENT REPORTEDMORE THAN 4-THOUSAND NEW CASESYESTERDAY...THAT BRINGS THETOTAL NUMBER OF NEW CASES IN THELAST WEEK, TO MORE THAN41-THOUSANDTHOUSAND.THAT’S A 17 PERCENT INCREASFROM THE WEEK BEFORE...AND A 76PERCENT INCREASE IN NEW CASESFROM FOUR WEEKS AGO.BUT THE HEALTH DEPARTMENTREPORTED JUST ONE NEW DEATHYESTERDAY...THAT RATE HAS GONEDOWN SIGNIFICANTLY IN THE L




You Might Like


Related videos from verified sources

Covid vaccine distribution plan [Video]

Covid vaccine distribution plan

Another vaccine has been approved giving hope that there will be a. vaccine approved soon to fight covid-19.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 02:01Published
Long waits at Century Link covid testing stie [Video]

Long waits at Century Link covid testing stie

Century Link covid testing site says they have seen an increase in traffic from people wanting to get tested as they see the numbers rise.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:41Published
Medical Experts Concerned Spike In COVID Cases Will Overrun Hospitals [Video]

Medical Experts Concerned Spike In COVID Cases Will Overrun Hospitals

CBS4's Jessica Vallejo reports on the worries from health care professionals.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:34Published