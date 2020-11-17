Coronavirus in Florida
PROTECTION LASTS.N NEW YORK, LAURA INGLE, FOXNEWS.SO LET’S TALK ABOUT WHERE WE ARERIGHT NOW WITH THE VIRUS INFLORIDATHE HEALTH DEPARTMENT REPORTEDMORE THAN 4-THOUSAND NEW CASESYESTERDAY...THAT BRINGS THETOTAL NUMBER OF NEW CASES IN THELAST WEEK, TO MORE THAN41-THOUSANDTHOUSAND.THAT’S A 17 PERCENT INCREASFROM THE WEEK BEFORE...AND A 76PERCENT INCREASE IN NEW CASESFROM FOUR WEEKS AGO.BUT THE HEALTH DEPARTMENTREPORTED JUST ONE NEW DEATHYESTERDAY...THAT RATE HAS GONEDOWN SIGNIFICANTLY IN THE L