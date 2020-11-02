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Parties at Gov's Mansion

Video Credit: WAPT - Duration: 02:40s - Published
Parties at Gov's Mansion
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16 WAPT'S TROY JOHNSONHAS MORE ON THE STORY...GOVERNOR TATE REEVES ISPLANNING TO HOLD 2 HOLIDAYPARTIES NEXT WEEK AT HISOFFICIAL RESIDENCE...ONEPARTY FOR STATEREPRESENTATIVES, AND ASYOU CAN SEE, A PARTY FORSTATE SENATORS...HIS PRESS SECRETARYTELLS 16 WAPT, THE HOLIDAYPARTIES WILL BE HELD WITHTHE GOVERNOR'S EXECUTIVEORDER GUIDELINES INPLACE...GOVERNOR REEVES CURRENTEXECUTIVE ORDERS LIMITINDOOR GATHERINGS TO 10PEOPLE, AND TO 50 PEOPLEOUTDOORS...STATE REPRESENTATIVECHRIS BELL TELLS ME HE'SBEEN INVITED, BUT...<FOR ME PERSONALLY...ANDMY FAMILY, AND MYFRIENDS...I'D RATHER JUSTBE AS SAFE AS POSSIBLE.UM...GOING TO A CHRISTMASPARTY AT THE GOVERNOR'SMANSION IS JUST NOT ON MYAGENDA.




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