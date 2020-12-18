Vaccination sites open to health care workers across the Valley
THANKS FOR JOINING US FOR ABC15.I'M FAY FREDRICKS.THE HOPE WE HAVE BEEN HOLDING ONTO, IT COVID-19 VACCINE ROLLOUT.FIRST IN MIND THAT THOSE ON THEFRONT LINES BATTLING THE VIRUSAND FIGHTING TO SAVE LIVES.HEALTHCARE WORKERS WHO HAVE SEENTHE REST OF THIS PANDEMIC.AFTON WORRIED THAT BY SIMPLYDOING THEIR JOB THEY GET THEIROWN FAMILIES SICK.NOT ABOUT THE DARK, BUT RATHERTHAT LIKE.WE HAVE TEAM COVERAGE ASVACCINATION SITES OPEN FORHEALTHCARE WORKERS.WE START WITH CAMERON ON WHATTHOSE HEALTHCARE WORKERS TELL USIS A GOOD DAY.