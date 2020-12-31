6 a.m. COVID-19 update

OneSoft Solutions Renews Engagement of Sophic Capital for Capital Markets Advisory Services
*EDMONTON, AB / ACCESSWIRE / December 31, 2020 /* *OneSoft Solutions Inc. (the "Company" or "OneSoft") (TSXV:OSS)(OTCQB:OSSIF)*..
FOR STOPPING THIS GUNFIRE.GOVERNOR LAURIC -- GOVERNORLAURA KELLY IS THE LATEST STATELEADER TO GET AN INITIAL DOSE OFTHE COVID-19 VACCINE.THE DEMOCRAT ROLLED UP HERSLEEVE DURING A LIVE NEWSCONFERENCE YESTERDAY AFTERNOON.UNTIL NOW, THE STATE HASCONCENTRATED ON VACCINATINGHEALTH CARE WORKERS.THE GOVERNOR SAYS HER SHOT WILLKICK OFF A LARGER PLAN TVACCINATE SOME OFFICIALS SOSTATE GOVERNMENT CAN CONTINUE TOOPERATE DURING THE PANDEMILET’S TAKE A LOOK AT THE LATESTCORONAVIRUS NUMBERS.IN MISSOURI, CASES ARE DOWN JUSTBELOW 2000.IN KANSAS, CASES ARE AT 6300.THE POSITIVITY RATE IS FALLING.IN KANSAS, IT IS DOWN TO 1
*EDMONTON, AB / ACCESSWIRE / December 31, 2020 /* *OneSoft Solutions Inc. (the "Company" or "OneSoft") (TSXV:OSS)(OTCQB:OSSIF)*..
Dublin, Dec. 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Critical Need for Efficiency amidst Ongoing Resource Shortages and Rising Demand..