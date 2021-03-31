Church offers COVID-19 vaccinations

San Francisco Church Offers Single-Shot COVID-19 Vaccinations to Congregants
On Sunday, a church in San Francisco began distributing the new Johnson & Johnson COVID-19 vaccine and, by helping a community of..
16 WAPT'S KARA PETERSSPOKE WITH THE PASTOR, ANDPATIENTS ON THE COMMUNITYASPECT... THE JACKSON HINDSCOMPREHENSIVE HEALTHCENTER PARTNERED WITHBLACK'S CHAPEL MISSIONARYBAPTIST CHURCH WEDNESDAYTO ADMINISTER COVID- 19VACCINES.
PASTOR JOHNMCNEAL SAYS HE IS THANKFULTHAT HIS CHURCH IS ABLE TOPROVIDE A SPACE FORVACCINATIONS.JOHN MCNEAL, PASTOR1:08-1:20 "WE HAVE A GREATTURNOUT HERE, AND IT SPEAKSLIFE OVER DEATH.
AND WE JUSTTHANK GOD THAT WE CAN PLAYSUCH A ROLE IN THAT SUBJECTMATTER.
PROVIDING A PLACEAND OPPORTUNITY FOR THOSEWHO HAVE NOT YET BEENVACCINED TO COME OUT AND DOSUCH."PATIENT LARRY MCNEIL SAYSTHE PROCESS OF SETTING UP ANAPPOINTMENT WAS QUICK ANDEASY.LARRY MCNEIL, VACCINATEDPATIENT:36-:46 "IT'S PRETTYSIMPLE.
JUST CAME IN SIGNEDIN, FILLED OUT THEINFORMATION AND GOT THESHOT.
IT WAS QUICK,EFFICIENT, FAST, WASN'THARD AT ALL."BOTH PASTOR MCNEAL AND THETEAM AT JACKSON-HINDSCOMPREHENSIVE HEALTHCENTER HOPE THAT THECOMMUNITY CONTINUOUSLYCOMES OUT TO GETVACCINATED, AND BREAK DOWNTHE DISPARITIESSURROUNDING COVID-19.MICHELLE OWENS, DEPUTYDIRECTOR OF NURSING:25-37: SOME INDIVIDUALSAREN'T ABLE TO SCHEDULE ANAPPOINTMENT, SOME DON'THAVE TRANSPORTATION TO GETTO A FACILITY SO I FEEL LIKEWERE MAKING A GOOD IMPACT BYGETTING CLOSE TO THE PEOPLEAND MEETING THEM WHERE THEYARE."JOHN MCNEAL, PASTOR2:51-2:58 "COMMUNITYMEANS FAMILY.
AND THAT ISSOMETHING THAT EACH ANDEVERY ONE OF US CAN IDENTIFYWITH BECAUSE EAC
On Sunday, a church in San Francisco began distributing the new Johnson & Johnson COVID-19 vaccine and, by helping a community of..
As, people aged 60-63 will be invited to book a Covid jab over the coming week, there is still concern about uptake amongst the..