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Global Edition
Friday, May 7, 2021

NASA rocket launch Saturday could briefly be visible in metro Detroit

Credit: WXYZ Detroit
Duration: 00:40s 0 shares 1 views
NASA rocket launch Saturday could briefly be visible in metro Detroit
NASA rocket launch Saturday could briefly be visible in metro Detroit

A rocket launching from NASA's Wallops Island Flight Facility in Virginia may provide a brief light show in metro Detroit on Saturday night.

TOMORROW, HIGH OF 59.NICE COMFORTABLE AFTERNOON.YOU MIGHT HAVE SEEN THIS ONSOCIAL MEDIA.THE ROCKET LAUNCH GOING ON.IT WAS INITIALLY PLANNED FORTHIS EVENING.IT WAS RESCHEDULED TO TOMORROWEVENING.WE MIGHT GET A GLIMPSE OF THIS.THIS IS FROM NASA IN VIRGINIA.TOMORROW EVENING, 8:02.YOU MIGHT HAVE SEEN THIS MAP.THIS IS WHEN IT WILL BE VISIBLE.60 TO 90 SECONDS AFTER LAUNCH, AWINDOW AROUND METRO-DETROITWHERE WE CAN SEE THE LAUNCH.HOPING THE CLOUDS STAY AWAY.HIGHER CLOUDS INCREASE LATE INTHE DAY TOMORROW.TAKE A LOOK TO THE EASTERN SKY.LAUNCH TIME A

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