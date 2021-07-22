highest covid cases since january

Whitty coronavirus warning: ‘We could get into trouble again surprisingly fast’
The Government’s top medic has warned the number of people in hospital with coronavirus could reach “quite scary” levels..
I'M JIM HUMMEL.AND I'M MARCELLE FONTENOT.LOUISIANA... SETTING ANOTHERRECORD TODAY... AS THE STATERECORDED IT'S THIRDHIGHEST NUMBER OF COVID CASESSINCE THE PANDEMIC STARTED MORETHAN AYEAR AGO.WE'RE TAKING A CLOSER LOOK ATTHE LATEST NUMBERS LOCALLY ANDSTATE-WIDE...LOUISIANA REPORTED 5,388 CASESTODAY.... WE HAVEN'T SEENNUMBERS THIS HIGHSINCE JANUARY, ONE MON ATHFTERTHE FIRST VACCINES WEREADMINISTERED.RIGHT NOW... ABOUT 36-PERCENT OFPEOPLE IN THE STATE ARE FULLYVACCINAT.
EDACCORDING TO JOHNSHOPKINS...GENERALLY 50-TO-90PERCENT OF THE POPULATION HAS TOHAVE IMMUNITY BEFORE THEINFECTION RATE STARTS TO DROP.NOW LET'S TAKE A CLOSER LOOK ATTHE NUMBERS HERE IN ACADIANA.THE C-D-C LOOKS AT DIFFERENTTRENDS...AND DATA SHOWS ASIGNIFICANTJUMP IN POSITIVE CASES HERE INREGION 4 LAST WEEK.EIGHT OUT OF TEN ACADIANAPARISHES SHOWED INCREASES BYMORE THAN 50PERCENT.
THE HIGHEST?
MORETHAN A 100-PERCENTSPIKE IN VERMILION PARISH.IBERIA PARISH WITH THE LOWEST AT23-PERCENT.
WHEN IT COMESO THOSPITALIZATIONS... LAFAYETTEINCREASED BY 67-PERCENT...ACADIA BY 90-PERCENTAND VERMILION SEEING A MASSIVESPIKE BY 350-PERCENT.JEFF DAVIS AND EVANGELINE ARETHE ONLY PARISHES TO SEE ADECREASEN IHOSPITAL ADMISSIS.ONTHE AGE GROUP WITH THE MOSTAMOUNT OF CASES IN LOUISIANA --IS YOUNG ADULTSBETWEEN THE AGES OF 18 AND 29.AMONG ADULTS, IT'S THE AGE GROUPWITHTHE LOWEST VACCINATION RATE.
NOWTHERE'S AN INCENTIVE AIMED ATCHANGING THAT-- STARTING ONCOLLEGE CAMPUSES.TODAY UL LAUNCHED THE "DON'TWAIT-- VACCINATE" PROGRAM.STUDENTS WHO CAN PROVE THEY AREVACCINATED WILL BE ELIGIBLE FORPRIZES.THREE'S ON THE STREET KATIEEASTER REPORTS ON UL-- WITH WHATSOME STUDENTSTHINK ABOUT THE PLAN, TIKAKATIE I SPOKE WITH SEVERALSTUDENTS ON CAMPUS, ONEON-COMING ESHM
The Government’s top medic has warned the number of people in hospital with coronavirus could reach “quite scary” levels..
As of 9am on Wednesday, there had been a further 42,302 lab-confirmed Covid-19 cases in the UK, the Government said – the highest..