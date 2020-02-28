Milwaukee Bucks hammer Oklahoma City Thunder, 133-86 to snap OKC's 5-game winning streak

WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..
SINCETHANKSGIVING DAY..
THEOKLAHOMA CITY THUNDER HASBEEN THE N-B-A'S MOSTPLEASANT SURPRISE..
OVER THEPAST THREE MONTHS..
31WINS..
ONLY 11 LOSSES..
THEONLY TEAM WITH A BETTERRECORD..
THE MILWAUKEEBUCKS..
AND TONIGHT..
O-K-CFOUND OUT, FIRST-HAND..EXACTLY WHY..THE THUNDER..
RIDING A5-GAME WINNING STREAKOVERALL..
9 IN A ROW, ONTHE ROAD..
NO DANILOGALLINARI FOR THE GOODGUYS..
--SORE ANKLE--..
--OPENING MINUTES..
CHRISPAUL..
IN THE LANE..
COUNTIT..
AND ONE..
TEAM-HIGH 18POINTS FOR PAUL..
O-K-CLEADS BY 6..
-- BUT THETHUNDER JUST HAS NOBODY TOMATCH UP WITH GIANNISANTEOKOUNMPO..
INTRANSITION..
--THAT'S A7-FOOTER RUNNING THE FLOORLIKE THAT--..
BUCKS LEAD BYSIX, AFTER ONE..
32 POINTSIN 27 MINUTES FOR GIANNIS..-- 2ND QUARTER..
THETHUNDER..
TRYING TO KEEP ITCLOSE..
SHAIGILGEOUS-ALEXANDER..
--'WEHAVE A FLOATER!!'-- TWO OFHIS 11 POINTS..
O-K-C..WITHIN THREE - 46-43..
--BUT MILWAUKEE IMMEDIATELYRESPONDS..
WESLEYMATTHEWS..
BACK-TO-BACKTHREE'S..
THE BUCKS FINISHTHE HALF ON A 24-4 RUN!!..-- THE THUNDER HAVE BEEN THEN-B-A'S COMEBACK KIDS THISYEAR..
BUT NOT TONIGHT..MILWAUKEE DOMINATES..
--31MORE REBOUNDS AND 20 MOREASSISTS THAN O-K-C--..ALSO..
47 MORE POINTS!!!..133-86, THE FINAL..
THETHUNDER'S WINNING STREAK..VERY MUCH OVER, AT 5..HIGH SCHOOL HOOPS..
THEPOSTSEASON, GETTING UNDERWAY