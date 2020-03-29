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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 29, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:29s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 29, 2020
The Mar. 29, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 29, 2020

SCATTERED SHOWERS AND ISOLATEDTHUNDERSTORMS TO AREAS MAINLYNORTH OF LAS VEGAS ON SUNDAY.A FEW SHOWERS MAY DRIFT SOUTHTO CLARK COUNTY AND NORTHERNMOJAVE COUNTY DURING THEAFTERNOON AND EVENING.TEMPERATURES REACH THE MID TOUPPER 60S BY THE AFTERNOON WITHOCCASIONAL GUSTS UP TO 20 MPH.WE'LL SWITCH THE SHOWERS FORSUNSHINE ON MONDAY AS WE STARTOUR WARMING TREND INTO NEXTWEEK.TEMPERATURES WILL GRADUALLYINCREASE TO NEAR 80 DEGREES BYWEDNESDAY.DRY AND SPRING-LIKE CONDITIONSWILL STICK AROUND THROUGH THEEND OF THE WEEK.((AD-LIB))KEEPING YOUR PETS HEALTHY ISAND ISOLATED THUNDERSTORMS TOAREAS MAINLY NORTH OF LAS VEGASON SUNDAY.A FEW SHOWERS MAY DRIFT SOUTHTO CLARK COUNTY AND NORTHERNMOJAVE COUNTY DURING THEAFTERNOON AND EVENING.WE'LL SWITCH THE SHOWERS FORSUNSHINE ON MONDAY AS WE STARTOUR WARMING TREND INTO NEXTDRY AND SPRING-LIKE CONDITIONSWILL STICK AROUND THROUGH THEEND OF THE WEEK.KEEPING YOUR PETS HEALTHY ISIMPORTANT .




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