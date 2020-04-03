Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus Latest: Philadelphia School District Spring Break To Continue As Normal

Coronavirus Latest: Philadelphia School District Spring Break To Continue As Normal

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:38s - Published
Coronavirus Latest: Philadelphia School District Spring Break To Continue As Normal
There has been no decision about whether to extend the school year.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Coronavirus Latest: Philadelphia School District Spring Break To Continue As Normal

FROM MAYOR KENNEY OR POST AQUESTION WITH THE #ASK KENNEY.EVEN THOUGH PENNSYLVANIASCHOOLS ARE CLOSEDPHILADELPHIA SCHOOLS, SPRINGBREAK WILL CONTINUE AS NORMALACCORD TO GO SUPERINTENDENTDOCTOR WILLIAM HITE WHO HELD APRESS CONFERENCE ON LINE THISMORNING.WITHIN OF THE THINGS THATWAS REALLY IMPORTANT TOANNOUNCE IS THAT AT LEAST FROMA STAFF PERSPECTIVE, SPRINGBREAK WILL STILL BE TAKEN ASUSUAL FROM APRIL 6TH THROUGHAPRIL 9TH AND GOOD FRIDAY THEOBSERVANCE OF GOOD FRIDAY ONAPRIL 10TH IS STILL PLANNED.HITE SAYS THERE HAS BEEN NODECISION ABOUT WHETHER TOEXTEND THE SCHOOL YEAR.




You Might Like


Tweets about this

JessKartalija

Jessica Kartalija RT @CBSPhilly: The School District of Philadelphia has not yet decided whether to extend the school year, but they are making progress with… 3 days ago

CBSPhilly

CBS Philly The School District of Philadelphia has not yet decided whether to extend the school year, but they are making prog… https://t.co/KPVQFP3OVL 3 days ago

ewdrew1977

Andrew Dzurisin RT @CBSPhilly: #BREAKING: #Coronavirus Latest: #Philadelphia School District Indefinitely Closing Schools Until Further Notice https://t.co… 6 days ago

MattHiggins80

Matt Higgins #BREAKING: School District of Philadelphia indefinitely closing schools until further notice during #coronavirus pa… https://t.co/H3tpz0SqcJ 6 days ago

CBSPhilly

CBS Philly #BREAKING: #Coronavirus Latest: #Philadelphia School District Indefinitely Closing Schools Until Further Notice https://t.co/2fVDqyb1vT 6 days ago

VSNPenn

Verdant Square Network PA Coronavirus Latest: Philadelphia School District Indefinitely Closing Schools Until Further Notice https://t.co/hwprjayeCu 6 days ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.