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183 new cases of COVID-19 in Mississippi

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183 new cases of COVID-19 in Mississippi
Mississippi reports 1,638 cases of COVID-19 and 43 deaths.
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183 new cases of COVID-19 in Mississippi

MISSISSIPPI OVERNIGHT.THE DEPARTMENT OF HEALTH ISREPORTING 183 NEW CASES OFCOVID-19.EIGHT NEW DEATHS HAVE ALSO BEENCONFIRMED,AND CORONAVIRUS CASES HAVE BEENIDENTIFIED IN FIVE MORELONG-TERM CAREFACILITIES ACROSS THE STATE.

THETOTAL OFMISSISSIPPI'S CASES SINCE MARCH11 NOWSTANDS AT 1,638, WITH 43 DEATHS.IF YOU HAVE BEEN TESTED FORCOVID-19 AND ARE WAITING FORRESULTS, STAYING ATHOME AND AWAY FROM OTHERS ISESSENTIAL TOPREVENT THE SPREAD OF DISEASE.THE MISSISSIPPI CORONAVIRUSHOTLINE IS THE BEST WAY TO GETYOUR QUESTIONS ABOUTCOVID-19 ANSWERED.CALL ANY TIME AT 877- 978-6453.

A WARM SUNNY SUNDAY COULD TEMPTPEOPLEWHO HAVE BEEN SHELTERING INPLACETHIS WEEKE




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ldw2123

Logan Williamson RT @KayAnneSkinner: As of Sunday morning, Mississippi has 1638 cases of COVID 19, and 43 people have died. As infections continue to climb,… 8 minutes ago

barbaraduckwo10

barbara duckworth RT @msdh: This morning MSDH is reporting 187 new cases of COVID-19 in Mississippi, with eight new deaths. The total of #coronavirus cases s… 37 minutes ago

permie777

permie777 🌹 RT @MSTODAYnews: As of April 5, Mississippi has reported over 180 new COVID-19 cases for the second time in three days. Two weeks ago tod… 1 hour ago

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