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Covid-19: Thousands defy lockdown at Bandra station in Mumbai, lathicharged by cops | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:07s - Published
Covid-19: Thousands defy lockdown at Bandra station in Mumbai, lathicharged by cops | Oneindia News

Covid-19: Thousands defy lockdown at Bandra station in Mumbai, lathicharged by cops | Oneindia News

MUMBAI, THE CITY WITH THE HIGHEST CASES OF CORONAVIRUS, BECAME THE SITE OF A HUGE PROTEST THIS AFTERNOON AS HORDES OF MIGRANT WORKERS GATHERED OUTSIDE MUMBAI'S BANDRA STATION TODAY.

THE IMF ON TUESDAY PROJECTED A GDP GROWTH OF 1.9 PER CENT FOR INDIA IN 2020, AS THE GLOBAL ECONOMY HITS THE WORST RECESSION SINCE THE GREAT DEPRESSION IN THE 1930s.

CONGRESS PRESIDENT SONIA GANDHI ON TUESDAY PRAISED DOCTORS, POLICE, HEALTH AND SANITATION WORKERS WHO ARE ON THE FOREFRONT IN THE FIGHT AGAINST THE CORONAVIRUS DESPITE THE SHORTAGE OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE).

IN TURN, SHE RECEIVED A RARE CONGRATULATORY MESSAGE FORM THE BJP.

And more news #COVID19 , #CoronavirusLockdown , #CoronavirusOutbreak , #Covid , #Lockdown21

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sakaltimes

Sakal Times Coronavirus Mumbai: Thousands defy lockdown at #Bandrastation #Worker #MigrantWorkers #Lockdown #IndiaLockdown #… https://t.co/OzMZiYPvy7 1 hour ago

PrabhuM_journo

Prabhu Mallikarjunan Thousands of migrants 'lathi-charged' for defying lockdown in Mumbai https://t.co/Y00e8yrq9I 2 hours ago

TheFederal_in

The Federal Thousands of migrant workers defied #lockdown and gathered in Mumbai’s Bandra, demanding transport arrangement for… https://t.co/ZaRUF2akQ4 3 hours ago

todayindiain

Today India Thousands Defy Lockdown At Bandra Station In Mumbai, Lathicharged By Cops #lockdown #Bandra #MumbaiSaga #Mumbai… https://t.co/DrT3VHyNvw 3 hours ago

queenlissa001

Queen Lissa End Of Covid-19 In Lagos: Thousands Of Lagosians Defy Lockdown And Storm The Road For Exercise… https://t.co/VzkaQTCX4Z 6 days ago

JibrinSulaiman9

Jibrin Sulaiman End of COVID-19 in Lagos? Thousands of Lagosians defy lockdown order and storm the road for exercise 6 days ago

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