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RBI cuts reverse repo rate by 25 points to boost liquidity, Rs.50,000-crore push for lenders

Video Credit: Oneindia - Duration: 01:14s - Published
RBI cuts reverse repo rate by 25 points to boost liquidity, Rs.50,000-crore push for lenders

RBI cuts reverse repo rate by 25 points to boost liquidity, Rs.50,000-crore push for lenders

RESERVE BANK OF INDIA GOVERNOR SHAKTIKANTA DAS TODAY BROUGHT IN A SLEW OF MEASURES TO PROVIDE LIQUIDITY, FACILITATE BANK CREDIT, ENABLE NORMAL FUNCTIONING OF THE MARKETS, AND EASE FINANCIAL STRESS TO AN ECONOMY STRUGGLING AGAINST THE DEADLY CORONAVIRUS.

AMONG THE EMERGENCY MEASURES TODAY, RBI CUT THE REVERSE REPO RATE BY 25 BASIS POINTS TO 3.75%, WHILE KEEPING THE REPO RATE UNCHANGED, DISCOURAGING BANKS FROM PARKING MORE MONEY WITH THE CENTRAL BANK.

FURTHER, RBI WILL ALSO PUMP IN LAKHS OF CRORES OF RUPEES INTO THE SYSTEM, BY GIVING MONEY TO FINANCIAL INSTITUTIONS, ALLOWING MORE BORROWING, AND LETTING STATES GET MORE MONEY.

#COVID19 #CoronavirusLockdown #Covid

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DalitPOTTA

KING of tTplanet Earth .. ! RT @livemint: #Watch | RBI cuts reverse repo rate by 25 bps, expects 7.4% GDP growth in 2021-22 https://t.co/KCZcTAQqag 15 minutes ago

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