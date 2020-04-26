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Coronavirus cases in Brown County

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:54s - Published
Coronavirus cases in Brown County
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Coronavirus cases in Brown County

RELEASED BY THEHEALTH DEPARTMENT.WE HAVE AROUND230 NEW CASES INTHE STATE BRINGINGTHE TOTAL UP TOJUST OVER 65-HUNDRED..EIGHT MOREPEOPLE HAVE DIEDFROM THE VIRUS..

308PEOPLE HAVE NOWBEEN KILLED INWISCONSIN.IN BROWN COUNTY140- WHO TESTEDPOSITIVE FORCORONAVIRUS...ARE NOW OUT OFISOLATION....THAT MEANS THEY'RENOT SHOWING ANYSYMPTOMS AND ARENOT CONSIDERED ATHREAT FORSPREADING THEVIRUS...55- NEW CASES FROMYESTERDAY PUT THECOUNTY'S TOTAL AT9-68....HEALTH OFFICIALSREPORTING ASMALLER INCREASEAMONG MEATPROCESSINGFACILITIES TODAY ASWELL...J-B-S NOW HAS 262-EMPLOYEESCONFIRMED...AMERICAN FOODGROUPS HAS 170- ...AND SALM PARTNERSHAS 35-AND AMERICANFOODS GROUP



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