Grocery stores weigh on the high demand for meat

IM MAYA RODRIGUEZ REPORTING.*VO BEEF PORK PRODUCTION*CAM1WE’RE HEARING FROM GROCERYSTORES ON WHAT YOU CAN EXPECT INTERMS OF BUYING MEAT RIGHT NOW.VOWALMART SAYS IT’S SEEING"HIGHER DEMAND AS CUSTOMERSSTOCK UP ON PROTEIN."DEPENDING ON WHERE YOU LIVE,THERE MAY BE SIGNS LIMITING HOWMUCH MEAT YOU CAN BUY.KROGER IS LIMITING GROUND BEEFAND FRESH PORK PURCHASES.ANOTHER MAJOR GROCER SAYSEXPECT TO SEE FEWER SPECIALTYMEATS, BECAUSE THEY TAKE LONGERFOR STRESSED PLANTS TO PROCESS.SO INSTEAD OF THINLY SLICEDSTEAK, YOU’LL SEE THICKER CUTS.PRE-PACKAGED MARINATED MEATSCOULD BECOME SPARSE ORDISAPPEAR.ALL THIS IS BECAUSE MORE THAN ADOZEN PROCESSING PLANTS HAVECLOSED IN RECENT WEEKS BECAUSEOF VIRUS OUTBREAKS AMONGWORKERS.PRESIDENT TRUMP HAS ORDERED ALLMEAT PLANTS TO REMAIN OPEN BUTIT MAY NOT SOLVE THE SUPPLYPROBLEM.*SOTVO BEEF PORK PRODUCTION*SOTVO1:56 It probably doesn’t changethings a great deal One of thethings that we’re having to doright now is, you know, sort ofpull every other worker out tospace them out... That cutsproduction roughly in half atthe plant.
2:06THAT AGRICULTURAL ECONOMIST DIDSAY PANIC BUYING WILL ONLY MAKEMATTERS WORSE.HE SAYS PRODUCT WILL CONTINUETO COME IN REGULARLY -- IT JUSTMAY NOT BE THERE EVERYDAY.MEANWHILE THE CDC JUST REP