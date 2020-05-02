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Buffalo Police and Fire Departments honor nurses on Nurses Day

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:15s - Published
Buffalo Police and Fire Departments honor nurses on Nurses Day

Buffalo Police and Fire Departments honor nurses on Nurses Day

In a show of appreciation and gratitude, the Buffalo Police and Fire Departments honored nurses at ECMC Wednesday evening.

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Buffalo Police and Fire Departments honor nurses on Nurses Day

PROGRAM.FIRST RESPONDERSUSED NATIONALNURSES DAY TO SAYTHANK YOU TO SOMEOF OUR HEROES ONTHE FRONT LINES.ALA ERREHBI BRINGSUS THIS BUFFALOSTRONG SALUTE.NATSIT'S A SHOW OFAPPRECIATION ANDGRATITUDE.THE BUFFALO POLICEAND FIREDEPARTMENTS HONORTHESE NURSES ATECMC.SIMULAR SALUTESALSO HAPPENED ATBUFFALO GENERALAND MERCY HOSPITAL."OUR NURSES AREAMAZING PEOPLE,THEY WORK IN VERY,VERY DIFFICULTCONDITIONS RIGHTNOW.

THE WORLD ISGETTING TO SEE HOWIMPORTANT NURSINGIS."STANDUP: "NURSESDAY THIS YEAR ISDIFFERENT FOR A LOTOF REASONS.

BUTTHIS YEAR HEROESARE CELEBRATINGHEROES FOR ALL THEWORK THAT THEY DO.""THEY'RE FULLYGOWNED, ALL DAYLONG.

EIGHT HOURS,12 HOURS A DAY."NATS MAYOR: "WEKNOW THAT YOU HAVEWORKED THROUGHEXHAUSTION, YOU'VEWORKED THOUGHMISSING YOURFAMILIES."...PARTICULARLY NOWDURING THE COVID-19PANDEMIC, AND THELIFE-SAVING WORKTHAT THEY DO...THE CITY, BPD ANDTHE FIREDEPARTMENT WANTEDTO SHOW HOW MUCHIT MEANS TO THECOMMUNITY."THE BUFFALO POLICEDEPARTMENT, THEFIRE DEPARTMENT,OUR FIRSTRESPONDERS ARE ASIGNIFICANT PART OFHOW WE SAVE LIVESIN WESTERN NEWYORK.

THEY'RE ONTHE FRONT-LINESJUST AS MUCH AS WEARE."IN BUFFALO, ALAERREBHI, 7 EWN




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7 Eyewitness News RT @KatieMorseNews: HEROES CELEBRATING HEROES: Check out how the #Buffalo Police and Buffalo Fire Dept. showed up for those on the front li… 5 days ago

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3doooooL💛V💛 RT @alaerrebhi_tv: City of Buffalo, Police and Fire Departments honor nurses on Nurses Day. @MayorByronBrown @BPDAlerts @ECMCBuffalo @BfloF… 5 days ago

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