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1 out of 38 asymptomatic people test positive for virus

Video Credit: WCVB - Duration: 00:56s - Published
1 out of 38 asymptomatic people test positive for virus

1 out of 38 asymptomatic people test positive for virus

The city released the results of a COVID-19 antibody test that was conducted in Boston.

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1 out of 38 asymptomatic people test positive for virus

THERE’S EDDIE SAFE.-- AND THEIR CITY SAFE.WE MUST REMAIN VIGILANT.IT CAN PRESENT DOES REFLECTTHESE CITYWIDE ANTIBODY PRESENTTHAN 90% OF THE PEOPLE IN BOSTONHAVE NOT BEEN EXPOSED.IT IS STILL NOT KNOWN IFANTIBODIES INDICATE SOME DEGREEOF IMMUNITY BUT THE VASTMAJORITY OF BOSTONIANS AREVULNERABLE TO THIS INFECTION.IT’S ANOTHER WAY OF SEEING WHYWE WOULD BE SUSCEPTIBLE TOANOTHER SEARCH IF WE DO NOT MOVEFORWARD AND USE EXTREME CAUTION.ANOTHER TAKE AWAY IS IT 2.6% ISCURRENTLY INFECTED, THAT ISROUGHLY ONE OUT OF 38, SO PEOPLEWHO TESTED POSITIVE HAD NOSYMPTOMS.THAT MEANS ONE OUT OF EVERY 38



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